Kleines Lebenszeichen: BW-Linz Amateure erkämpfen sich Punkt in Traun

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 19:41

Die Situation bei den Blau-Weiß Linz Amateuren bleibt weiterhin angespannt. Das Team von Ernö Doma ist weiterhin in der unteren Tabellenregion zu finden und verkauft sich ähnlich wie in der Vorsaison über weite Strecken etwas unter ihrem Wert. In Runde sechs konnte man zum ersten Mal gegen St. Florian punkten und im gestrigen Spiel erneut mit einem kleinen Erfolg aufzeigen. In einem hitzigen Aufeinandertreffen knöpfte man dem SV Traun in letzter Minute einen Punkt ab.

Torloser erster Durchgang

Die im Vorfeld favorisierte Erbschwendtner-Elf startete ganz gut in die Partie und kontrollierte zu Beginn das Spielgeschehen. Mit der Zeit fanden sich aber auch die Gäste etwas besser zurecht und zeigten sich bemüht, einer routinierten Heimmannschaft das Wasser zu reichen. Sonderlich viel sprang aber in dieser Phase für beide Parteien nicht heraus, man neutralisierte sich zunehmend gegenseitig. Nicht unerwähnt bleiben darf auch eine Aktion in den Anfangsminuten, bei der die Linzer eine klare Torchancenverhinderung gesehen zu haben schienen, der Schiedsrichter zeigte sich aber unbeeindruckt und ließ laufen, als ein Trauner Verteidiger Anteo Fetahu von den Beinen holte. Vorerst ging es torlos in die Kabinen.

Last-Minute-Mitrovic sichert bemühten Gästen Punkt

Nach der Pause dauerte es nicht sonderlich lange, bis der erste Torerfolg zu bejubeln war. Wiederum wurde Fetahu nach einem Konter in Szene gesetzt und schob Traun-Keeper Christian Demsa die Kugel zwischen den Beinen durch in die Maschen. Der Führungstreffer tat nicht nur den Landeshauptstädtern, die fortan augenscheinlich beflügelt auftraten, sondern auch dem Spiel gut. Die Mannen von Ernö Doma vermissten aber das nötige Quäntchen Glück und ließen ihre Möglichkeiten ungenützt verstreichen. So hielt man die Hausherren auch im Spiel, was sich auch in einer hitzigen Schlussphase rächte. Ein Freistoß, in der Entstehung äußerst bitter für die Gäste, weil eigentlich ein blau-weißer zuvor verletzt am boden lag, fand den Weg zu Marin Pervan, der zum Ausgleich einnickte (79.). Knapp sechs Minuten später versetzte Viktor Milos die Zuschauer in Extase, als er das Spielgerät von der Strafraumgrenze per Direktabnahme genau ins Kreuzeck bugsierte und gleichsam den Trauner-Führungstreffer erzielte. Die Linzer gaben jedoch nicht auf und belohnten sich in letzter Instanz auch dafür: Nach einem Eckball köpfte Stefan Milojevic das Leder vorerst auf den Querbalken, Danilo Mitrovic war aber zur Stelle und nickte den Abpraller zum 2:2 ein (90.).

Am kommenden Freitag trifft der SV Traun auf den SK ADmira Linz, die FC Blau-Weiß Linz Amateure spielen tags darauf gegen den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter BW-Linz Amateure):

„Alles in allem muss man sagen, dass es ein gerechtes Unentschieden war, aber kein Fußballspiel auf Landesliga-Niveau. Es war viel Wirbel und Unruhe drinnen, ein ganz komisches Spiel."

Die Besten: Amer Music (ZDM), Danilo Mitrovic (IV), Anteo Fetahu (ST)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:2 (0:0)

90 Danilo Mitrovic 2:2

85 Viktor Milos 2:1

79 Marin Pervan 1:1

60 Anteo Fetahu 0:1