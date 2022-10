Mannschaft boykottiert Spiel: B-Elf des SV Traun bekommt Klatsche von SK ADmira Linz

Details Samstag, 08. Oktober 2022 14:24

Ein Blick auf die gestrige Begegnung zwischen dem SK ADmira Linz und dem SV Traun sorgt derzeit für Verwunderung. Bereits zur Pause führten die Urfahraner mit 4:0, legten in Durchgang zwei dann noch ein Tor drauf. Kurios: Die Gäste traten mit einer fast reinen B-Elf auf, lediglich Keeper Christian Demsa zählte bislang zum Stammpersonal der Erbschwendtner-Elf. Grund dafür scheint zu sein, dass sich die Spieler aus derzeit noch unbekannten Gründen entschieden haben, das Spiel geschlossen zu boykottieren.

Hausherren stellen früh alles klar

Das das Aufgebot des SV Traun an diesem Tag keineswegs Landesliga-tauglich war, zeichnete sich früh in der Partie schon ab. Die Hausherren taten sich dementsprechend leicht und verschafften sich prompt einen mehr als komfortablen Vorsprung. Nach einem Angriff über die rechte Seite war es dann eine Einzelaktion samt souveränem Abschluss von Matthias Kowatsch, die den Führungstreffer brachte (11.). Zwei Minuten später brannte es wieder lichterloh im Strafraum der Gäste, Traun-Keeper Demsa konnte nach einem Abschluss von Kowatsch zwar noch halten, blieb aber beim Nachschuss von Leon Zimmer machtlos - 2:0. Relativ rasch kam auch Treffer Nummer drei, erneut standen die bisherigen beiden Torschützen im Fokus: Zimmer bediente Kowatsch, der schnürte unbedrängt per Kopf seinen Doppelpack. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde noch ein Freistoß von Felix Haas abgefälscht und schlug ebenso in den Maschen ein, Halbzeitstand 4:0 für die Kuranda-Elf.

Traun-Keeper sieht rot

Die Hausherren hatten sich eine hohe Halbzeitführung erarbeitet, die es nun galt zu halten. Sonderlich große Bemühungen, diese auszubauen legte man nicht an den Tag, ließ Kugel samt Gegner aber gut laufen und machte nie den Anschein, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. In Minute 70 mussten die Gäste die nächste bittere Pille entgegennehmen: Demsa verließ bei einem 1-gegen-1 sein Territorium und spielte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand - Schiedsrichter Philipp Hubinger zeigte dem Schlussmann folglich die rote Karte (70.). In der 83. Spielminute legte Fabio Weissenberger noch einen drauf, als er zwei Gegenspieler gekonnt aussteigen ließ und eiskalt zum 5:0-Endstand einschob.

Am nächsten Samstag reist der SK ADmira zum SK St. Magdalena, zeitgleich empfängt Traun die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Das war die B-Garnitur von Traun, da muss man das Ergebnis und das Spiel richtig einordnen können. Wir sind trotzdem froh über die drei Punkte und haben durch das Ergebnis ein gewisses Maß an Selbstvertrauen tanken können für das Derby nächste Woche gegen St. Magdalena."

Die Besten: Matthias Kowatsch, Leon Zimmer (beide ST)

