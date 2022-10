Wegweisendes Kellerduell: Blau-Weiß Linz Amateure brillieren gegen St. Magdalena und tüten ersten Saisonsieg ein!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 18:29

Ein wegweisendes Duell ging am gestrigen Samstagnachmittag in Urfahr von statten: Die Amateure des FC Blau-Weiß Linz waren zu Gast beim SK St. Magdalena - das Schlusslicht traf also auf den Vorletzten. Für beide Teams war das Spiel von immens-hoher Bedeutung, was sich im Spielverlauf auch zeigte. Am Ende triumphierte das Team von Ernö Doma souverän mit 3:0 - für den SKM wird die Luft also immer dünner.

Rascher Doppelschlag kurz vor der Pause

In Anbetracht der bereits angesprochenen Gegebenheiten war es wenig überraschend, dass die Anfangsphase von Unruhe und Nervosität auf beiden Seiten geprägt war. Die Gäste hatten hierbei in dieser Phase des Spiels schon etwas mehr von der Partie, bis man spät im ersten Durchgang dann den Bann brechen konnte. Hazar Eminazari kam aus ungefähr 25 Metern zum Abschluss und bugsierte die Kugel gefühlvoll ins rechte untere Eck (38.). Dies tat den Mannen von Ernö Doma extrem gut, knapp drei Minuten später folgte bereits der nächste Treffer. Nach einem fatalen Ballverlust im Spielaufbau, nicht unweit von der Mittellinie entfernt, war plötzlich Danilo Mitrovic auf und davon. Einen gefühlvollen Heber später musste Markus Asböck erneut hinter sich greifen und die Gäste führten nicht unverdient mit 2:0.

Ohne Gefahr: Amateure tüten Sieg souverän ein

Auch der Pausentee sorgte bei den Hausherren nicht gerade für den großen Umschwung. Die Linzer ließen zwar minimal mehr zu, bis auf die eine oder andere Standardsituation oder Annäherung sprang aber für die Mannen von Coach Gerold Sturm, der nach der Trennung von Daniel Wierstorff wieder das Zepter bei den Urfahranern schwing, nicht sonderlich viel heraus. In der Schlussphase orientierte man sich dann etwas offensiver, was genau darin resultierte, das man in Minute 92 den dritten Gegentreffer entgegen nehmen musste. David Swoboda wurde in Szene gesetzt, blieb eiskalt vor dem Gehäuse und markierte den 3:0-Endstand.

Am kommenden Samstag trifft der St. Magdalena auf den SK ADmira Linz (16:00 Uhr), die BW Linz Amateure reisen tags zuvor zum UFC PIENO Rohrbach-Berg (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Ernö Doma (Trainer FC Blau-Weiß Linz Amateure):

„Das war natürlich ein wichtiges Kellerduell. Wir konnten das Spiel ganz gut kontrollieren, die Mannschaft hat unsere taktischen Vorstellungen gut umgesetzt. Der Spielverlauf war auch super für uns, mit dem 1:0 kam auch noch gut Schwung in die Partie. Wir haben uns in der Pause vorgenommen, wieder bei 0:0 zu beginnen und haben St. Magdalena keine Chance gelassen."

Die Besten: Hazar Eminazari (ST), Stefan Milojevic (IV)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 0:3 (0:2)

92 David Julian Swoboda 0:3

41 Danilo Mitrovic 0:2

38 Hazar Eminazari 0:1