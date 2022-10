Arbeitssieg gegen BW-Linz Amateure: UFC Rohrbach-Berg krallt sich vorzeitig Tabellenspitze!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 18:25

Am gestrigen Freitagabend gastierten die Blau-Weiß Linz Amateure beim UFC Rohrbach-Berg. Nach dem enorm-wichtigen Kellerduell in der Vorwoche gegen den SK St. Magdalena, welches man positiv gestalten konnte, hatten die Linzer eine der stärksten Mannschaften der Liga vor der Brust, präsentierten sich auch ganz ordentlich, gingen aber letztlich einmal mehr als Verlierer vom Platz. Dank eines schnellen Doppelschlags triumphierten die Mannen von Christian Eisschiel mit 2:0.

Defensive der Gäste hält dicht

Die jungen Wilden des Linzer Stahlstadtklubs gingen etwas defensiv-veranlagt in die Partie und suchten immer wieder die schnellen Umschaltmomente. Die taktische Herangehensweise schien auch ganz gut zu klappen, man ließ nicht allzuviel zu, hatte aber auch Glück, dass die Rohrbacher so manche gute Gelegenheit ungenützt verstreichen ließen. So hatte beispielsweise Günther Lang erst die Führung auf dem Kopf, ehe Davor Brajkovic wenig später in BW-Keeper Simon Kuttnig seinen Meister fand. Nicht unbemerkt darf auch bleiben, das die Landeshauptstädter diesmal ohne Unterstützung der Profiabteilung mit einer noch jüngeren Elf als sonst schon an den Start gingen, die erste Halbzeit aber gut meisterten.

Rohrbach nützt kurze Unachtsamkeiten schamlos aus

In der zweiten Hälfte konnten die Hausherren dann einen Gang hochschalten, brachten ihre Stärken gut auf den Platz und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer fiel. Letztlich fungierte eine Standardsituation als Dosenöffner: Denis Glavina trat einen Eckstoß gefühlvoll zur Mitte, wo der eingewechselte Nikolaus Barth goldrichtig stand und zum 1:0 einnickte (72.). Nur wenige Augenblicke später erwischte man den Kontrahenten erneut eiskalt und der zweite Wechselspieler schlug zu: Stefan Sandner, ebenso wie Barth in der 60. Spielminute erst in die Partie gekommen, vollstreckte einen Angriff später bereits zum 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung. Davon erholte sich die Doma-Elf auch in der Schlussphase nicht, man war in den zweiten 45 Minuten spielerisch deutlich unterlegen.

Rohrbach tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim SK ADmira Linz an. Einen Tag später empfangen die FC Blau-Weiß Linz Amateure den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben gewusst, das es nicht leicht wird. Die Mannschaft hat die Vorgaben sehr gut umgesetzt und auch wenn es nach einem Pflichtsieg ausschaut, war es wirklich eine schwere Aufgabe und wir mussten an unsere Grenzen gehen. Auch wenn Blau-Weiß sehr jung aufgestellt ist, kann das immer nach hinten losgehen. Wir nehmen den Dreier jetzt mit und freuen uns über die kurzfristige Tabellenführung."

Die Besten: Markus Gahleitner (LS)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:0 (0:0)

73 Stefan Josef Sandner 2:0

72 Nikolaus Barth 1:0