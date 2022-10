Machtdemonstration: St. Florian gerät in Bad Leonfelden unter die Räder!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 19:03

Die SU Bad Leonfelden ist weiterhin in einer bestechenden Verfassung. Das Team von Daniel Mair kann jedes Team schlagen - dies stellte man in dieser Saison oft unter Beweis. In der vergangenen Woche stürzte man mit einer Glanzleistung samt 2:0-Sieg Tabellenführer Oedt 1b und steht nun selbst punktgleich mit dem UFC Rohrbach-Berg auf Platz zwei. Im gestrigen Heimspiel gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen lieferte man einmal mehr eine tadellose Leistung ab und fuhr einen hochsouveränen 5:0-Kantersieg ein.

17-jähriger Nico Katzmayr bejubelt ersten KM-Treffer

Was die Kurstädter in punkto Durchschlagskraft im vorderen Drittel zu bieten haben, ist und war auch an diesem Tag bemerkenswert. Auch wenn sie bislang nicht ganz so oft wie in der Vorsaison auf dem Spielbericht stehen, gelten vor allem Leon Ilic und David Radouch als Dreh- und Angelpunkt einer der besten Offensiven der Liga. So war es auch in Minute 15 ein Doppelpass der beiden genannten Akteure, Ilic düpierte noch seinen letzten Gegenspieler und legte quer auf Nico Katzmayr. Das 17-jährige Leonfeldner Eigengewächs hatte es infolgedessen leicht und schob die Kugel eiskalt über die Linie. Auch in der Folgephase glänzte die Mair-Elf mit genauem Kombinationsspiel, ließ Ball samt Gegner laufen und erzielte kurz vor der Pause das 2:0. Nach einem langen Ball, gespielt von Youngstar Katzmayr, war auf einmal Stefan Celic nicht mehr einzuholen, konnte auch von einem herausstürmenden Gästekeeper nicht gestoppt werden und besorgte den Hausherren eine verdiente, komfortable Pausenführung.

Kurstädter setzen dominanten Auftritt fort

Was man in Durchgang eins schon gut auf den Platz brachte, wurde nach dem Seitenwechsel in ähnlicher Manier nahtlos fortgesetzt. Hinzu kam aber, das man noch einen Gang hochschaltete - die daraus resultierenden Offensvaktionen so gut wie perfekt vorgetragen und eigentlich sehr engagiert-auftretenden Gästen konnte man nicht sonderlich viel vorwerfen. Das in Spielminute 47 folgende 3:0 war abermals ein Zusammenspiel zwischen Radouch und Ilic, wobei letzterer am Ende als Vollstrecker fungierte. Damit war die Partie vorzeitig entschieden, das Ergebnis locker über die Zeit zu bringen war aber nicht angedacht. In der 64. Spielminute drückte der eingewechselte Marvin Lorenz einen Stanglpass von Benjamin Freudenthaler über die Linie (64.). Kurz vor Schluss konnte man das Ergebnis sogar weiter hochschrauben, als Fabian Hofer beim Abwehrversuch einer Hereingabe unglücklich ins eigene Tor abfälschte und unfreiwillig den 5:0-Endstand perfekt machte.

Nächster Prüfstein für Bad Leonfelden ist die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk (Freitag, 19:30 Uhr). St. Florian/Niedern. misst sich am selben Tag mit dem SC Marchtrenk (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Die Trainer haben die Mannschaft gut eingestellt und wir haben den Matchplan perfekt umgesetzt. Wir haben gezeigt, das wir gut in Form sind und bereit für die letzten Spiele. St. Florian war nicht schlecht, wir haben einfach gut gespielt - das war schön anzusehen. Der Sieg war auf jeden Fall verdient."

Die Besten: Leon Ilic (RF), Oliver Wolfmayr (RV)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – SPG St. Florian/Niederneukirchen, 5:0 (2:0)

82 Eigentor durch Fabian Hofer 5:0

64 Marvin Lorenz 4:0

47 Leon Ilic 3:0

38 Stefan Celic 2:0

15 Nico Katzmayr 1:0