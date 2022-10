Nach kurzer Durststrecke: ASKÖ Oedt 1b holt eindrucksvoll zum Befreiungsschlag aus!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 22:17

Der ATSV Neuzeug bekam heute eine Lehrstunde bei der ASKÖ Oedt 1b. Die Mannen von Andreas Luksch waren nach einem Traumstart lange unangefochtener Tabellenführer der Landesliga Ost, gerieten in den letzten Wochen aber ein wenig ins Stolpern und zogen gleich zwei Mal den Kürzeren, ehe man in der Vorwoche nach einem torlosen Remis gegen St. Florian/Niederneukirchen die Punkte teilte. Nun meldete sich die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten mit einer Darbietung zurück, die seinesgleichen sucht: Man deklassierte Neuzeug förmlich und schickte die Tabernig-Elf mit einer 1:6-Packung auf die Heimreise.

Hausherren diktieren und dominieren

Der ATSV Neuzeug präsentierte sich in den vergangenen Wochen eigentlich ganz gut, konnte bis auf den Ausrutscher gegen Schwertberg starke Performances abliefern, reiste aber dennoch als Aussenseiter nach Oedt. Die zuletzt vor allem in der Offensive schwächelnde Heimelf war aber nicht darauf bedacht, die Sieglos-Serie fortzusetzen. Von Beginn an zeigten man einem im Defensivverbund maßlos überforderten Gast seine Grenzen auf und ging in Minute zwölf bereits in Führung. Torjäger Rumen Kerekov fungierte nach einem stark-vorgetragenen Angriff als Vollstrecker und ebnete den Weg für eine Performance, die definitiv Herbstmeister-tauglich war. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte erhöhten die Gastgeber auch ihren Vorsprung, Elis Aliti zeichnete sich für den 2:0-Halbzeitstand verantwortlich.

Oedts Offensive wieder voll im Takt

Pausentee und Seitenwechsel sorgten nicht für den im Gästesektor ersehnten Umschwung, ganz im Gegenteil: Man war weiterhin spielerisch unterlegen und konnte sich nicht ganz so gut gegen ein Debakel stemmen wie im ersten Durchgang. Dies lag vor allem daran, dass die Hausherren Spielfreude, gepaart mit einer massiven Durchschlagskraft an den Tag legten, die bemerkenswert war. Erst schnürte Kerekov seinen Doppelpack in Minute 64, ehe das Spielgerät schon vier Minuten später ein weiteres Mal im Neuzeuger Tor einschlug, Florian Aigner markierte das zwischenzeitliche 4:0. Ebenso erstaunlich war, dass alle Treffer herausragendem Kombinationsspiel entsprangen, so auch der Streich Nummer fünf und sechs, die auf das Konto von Sanel Skrgic (70.) und Elvir Huskic (80.) gangen. In der 85. Spielminute war Dominik Neudorfer noch zur Stelle und markierte nach einer Hereingabe von der rechten Seite den 6:1-Endstand.

Die ASKÖ Oedt 1b tritt kommenden Mittwoch, um 15:30 Uhr, beim SC Marchtrenk an. Zwei Tage später empfängt der ATSV Neuzeug die SPG St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Andreas Luksch (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wir haben sicher nicht die leichtesten drei Wochen hinter uns, obwohl wir garnicht so schlecht gespielt haben. Für mich war es wichtig, dass wir eine Reaktion auf die letzten Spiele zeigen und endlich wieder Spielfreude auf den Platz zu bringen. Wir haben den Gegner keine Chance gelassen, der Sieg ist in dieser Höhe auch absolut in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – ATSV Neuzeug, 6:1 (2:0)

85 Dominik Neudorfer 6:1

80 Elvir Huskic 6:0

70 Sanel Skrgic 5:0

68 Florian Aigner 4:0

64 Rumen Stefanov Kerekov 3:0

38 Elis Aliti 2:0

12 Rumen Stefanov Kerekov 1:0