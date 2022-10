Torlose Schonkost: BW-Linz Amateure und USV St. Ulrich teilen sich die Punkte

Details Montag, 24. Oktober 2022 19:23

Die Blau-Weiß Linz Amateure empfingen am gestrigen Sonntag den USV St. Ulrich. Das Team von Andreas Milot konnte zuletzt mit soliden Leistungen aufzeigen und rangiert mit 14 gesammelten Zählern im Tabellenmittelfeld. Nicht ganz so rosig ist die Ausgangsposition der Landeshauptstädter: 12 Spiele, sechs Punkte. Dennoch zeigte man im Laufe der aktuellen Spielzeit, als auch in der Vorsaison, dass man keinesfalls zu unterschätzen ist. Zumindest ein kleiner Erfolg sprang in Runde zwölf für die Linzer heraus: Man trennte sich 0:0 im Duell mit dem aktuellen Tabellenachten.

Kampfbetonte Partie auf tiefem Geläuf

Wie auf so vielen Plätzen in Oberösterreich zu dieser Jahreszeit, hatten es die Akteure auch am SV Urfahr-Platz nicht leicht. Bei Passstafetten war höchste Konzentration gefragt, Offensivaktionen waren dadurch Mangelware. Stattdessen bekamen die Zuschauer eine kampfbetonte Partie geboten, die die Gäste zu Beginn gut zu kontrollieren schienen. Die einzige nennenswerte Chance in dieser Phase des Spiels war ein Abschluss von Aleksandar Vasiljevic, dessen Abschluss in Minute knapp am Tor vorbeiging. In der Phase vor der Pause verzeichneten dann die Hausherren etwas mehr Ballbesitz, trugen den ein oder anderen Angriff auch stark vor, kurz vor der Gefahrenzone war aber immer Schluss mit lustig.

St. Ulrich trifft – Treffer wird aberkannt

Schon in der ersten Hälfte deutete alles auf eine klassische Nullnummer, Veränderungen mussten her. Doch auch im zweiten Durchgang waren die Teams vorwiegend darauf bedacht, kein Gegentor zu bekommen. So bekamen die Zuschauer bis auf wenige Halbchancen auf beiden Seiten bis zur 76. Spielminute nicht sonderlich viele Torraumszenen geboten. Da brachte Christoph Kugfarth eine Freistoßflanke zur Mitte, wo David Bliznac die Kugel über die Linie köpfte – 1:0, wäre da nicht der Schiedsrichterassistent, der eine Abseitsposition beim Torschützen erkannte und folgerichtig die Fahne hob. Folglich tauchte auch die Nummer 10 der Linzer, Mario Kvesa, zwei Mal vor dem Ulricher Kasten auf, verzog einmal und konnte im zweiten Versuch noch von Kugfarth eingeholt und gestoppt werden. Wenig überraschend somit auch in Anbetracht das Endergebnis: Die Kontrahenten mussten sich mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Die schwierigen Bodenverhältnisse machten beiden Teams zu schaffen. Zuspiele über mehrere Stationen und Torchancen waren selten, so waren es Zweikämpfe die im Vordergrund standen. im Großen und Ganzen geht das Unentschieden in Ordnung.“

Der Beste: Stefan Gröbl