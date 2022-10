„Das war unsere beste Saisonleistung!" – SC Marchtrenk zeigt Oedt 1b Grenzen auf!

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 20:37

Die ASKÖ Oedt 1b sucht in dieser Phase der Saison ein wenig nach der nötigen Konstanz, um an die zu Saisonbeginn beachtlichen Leistungen anknüpfen zu können. Am vergangenen Wochenende holte das Team von Andreas Luksch nach zwei Niederlagen und einem Remis furios gegen Neuzeug zum Befreiungsschlag aus, ehe man im gestrigen Nachtragsspiel wieder die Grenzen aufgezeigt bekam. Man war zu Gast beim SC Marchtrenk, der in dieser Hinrunde auch bislang zwischen Genie und Wahnsinn schwankte. Die Kensy-Elf lieferte vor heimischer Kulisse diesmal wieder eine herausragende Leistung ab und schickte die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten mit einer 1:4-Niederlage auf die Heimreise.

Kukec hat zwischenzeitliche Antwort parat

Auch wenn der SC Marchtrenk in Anbetracht des bisherigen Saisonverlaufs als Underdog in die Partie ging, nahm man sich im Vorfeld viel vor. Demnach engagiert gestaltete sich auch die Anfangsphase der Kensy-Elf, die den Fokus vorwiegend auf eine kompakte Defensive legte und in Minute 27 auch einen entscheidenden Nadelstich setzen konnte. Nach einem Konter erzielte David Mayr die Führung für die Hausherren. Auch wenn man dem Tabellenzweiten wenig Raum und Zeit im vorderen Drittel ließ, musste man vor der Pause noch den Ausgleich einstecken. Ein verdeckter Schuss aus der zweiten Reihe von Davor Kukec fand via Innenstange den Weg ins Tor (32.).

Marchtrenk liefert Glanzleistung ab

Ähnliches Spiel auch in Durchgang zwei: Die Gastgeber wussten genau um die Stärken der Oedter und neutralisierten diese gekonnt. Zudem glänzte man im Angriffsspiel immer wieder mit einer mörderischen Effizienz. So gelang Predrag Radovanovic in der 56. Spielminute nach Vorarbeit von Mayr der Führungstreffer, ehe der Torschütze nur wenige Augenblicke später in die Vorbereiter-Rolle schlüpfte und Christoph Roitner bediente, der nur 60 Sekunden später schon auf 3:1 stellte. Auch in der folgenden Schlussphase hatte der SC die besseren Chancen, doch sowohl Radovanovic (72.), als auch Tihomir Zivkovic (79.) konnten vorerst nicht den vierten Tagestreffer erzielen. Der war nämlich dem eingewechselten Ivan Gvozden vorbehalten, der in Minute 89 aus kurzer Distanz den 4:1-Endstand herbeiführte.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag reist der SC Marchtrenk zur SU Vortuna Bad Leonfelden, während die ASKÖ Oedt 1b am selben Tag beim SV HAKA Traun antritt.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Das war wirklich eine sehr gute, kompakte Mannschaftsleistung. Wir haben im Grunde genommen keine richtige Torchance zugelassen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, das war unsere beste Leistung bis jetzt."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SC Marchtrenk – ASKÖ Oedt 1b, 4:1 (1:1)

89 Ivan Gvozden 4:1

57 Christoph Roitner 3:1

56 Predrag Radovanovic 2:1

32 Davor Kukec 1:1

27 David Mayr 1:0