ASKÖ Schwertberg fügt Rohrbach fast erste Pleite hinzu: Brajkovic schlägt doppelt zu

Details Samstag, 29. Oktober 2022 18:41

Der UFC Rohrbach-Berg ist weiterhin nicht zu schlagen. Am gestrigen Freitagabend hatte die Eisschiel-Truppe die ASKÖ Schwertberg zu Gast und konnte einmal mehr in einer wundersamen Art und Weise eine Niederlage abwenden. Die Gäste wussten zwar gekonnt die starke Offensive der Heimischen zu neutralisieren, kassierten aber letztlich zwei Gegentore nach Standards. Einmal mehr war dabei Davor Brajkovic der zentrale Protagonist, der Torjäger erzielte beim 2:2-Remis beide Treffer und steht nun bei satten 15 Saisontoren.

Schwertberg geht mit Führung in die Kabine

Der Matchplan von Wolfgang Gruber ging eigentlich voll auf: Sein Team verteidigte geschickt und konzentriert und versuchte über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen. Immer wieder spielte man schnell in die Spitze, so auch in Minute elf der Partie. Nach einem langen Ball von Mehmet Zenelaj war Julian Riedl nicht mehr einzuholen und stellte mit einem präzisen Abschluss auf 1:0 für die Gäste. Einen Mann auf Seiten der Hausherren galt es zu stoppen: Davor Brajkovic. Den konnte man weitestgehend auch neutralisieren, dies hinderte den zu diesem Zeitpunkt zweitbesten Torschützen der Liga aber nicht daran, in Minute 22 einen Foulelfmeter humorlos in die Maschen zum Ausgleich zu bugsieren. Nur wenige Augenblicke später klingelte es nach einem Standard wieder im Tor der Schwertberger, diesmal ging aber die Fahne des Assistenten hoch. Die Gruber-Elf zeigte sich davon nicht sonderlich beeindruckt und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff mit der Führung. Nach schönem Kombinationsspiel fungierte Michael Hoislbauer als Vollstrecker und drückte die Kugel über die Linie (40.).

Brajkovic versenkt Freistoß und schnürt Doppelpack

Die Pausenführung für die Gäste fiel durchaus verdient aus. Der UFC fand an diesem Tag nicht wirklich die Mittel, um den Defensivverbund der Schwertberger aus der Reserve zu locken und wurde dabei selbst immer wieder bei den schnell-vorgetragenen Umschaltsituationen des Gegners vor gewaltige Probleme gestellt. Nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff hatte man Glück, weil einmal mehr Julian Riedl frei vor Keeper Clemens Harringer auftauchte, diesmal aber nicht verwerten konnte. Auch wenn der Eisschiel-Elf aus dem Spiel nicht viel glückte, wusste man dem Kontrahenten auf eine für ihn äußerst bittere Art und Weise weh zu tun. So wurde ein vermeintlich harmloser Freistoß aus knapp 35 Metern zum Verhängnis für Schwertberg-Keeper Niklas Rimser, der einen Schritt in die falsche Richtung machte und zusehen musste, wie die Kugel an ihm vorbei kullerte. So katapultierte sich Brajkovic an Bad Leonfeldens David Radouch vorbei auf Platz eins der Torschützenliste. Beide Teams versuchten gegen Ende der Partie noch die Entscheidung herbeizuführen, legten aber nicht mehr die nötige Durchschlagskraft an den Tag.

Am kommenden Freitag trifft der UFC Rohrbach-Berg auf die ASKÖ Donau Linz, die ASKÖ Steinbach Schwertberg spielt tags darauf gegen den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Im Grunde war es wahrscheinlich ein gerechtes X, wir waren dem Sieg aber denke ich näher, weil wir zwei Mal geführt haben und jeweils durch Standards ein bisschen unglücklich den Ausgleich kassierten. So bist du halt nach der Runde Achter und nicht Dritter, das tut schon ein wenig weh. Das war eine Top-Leistung von meiner Mannschaft, sie hätten sich eigentlich mehr verdient."

Der Beste: Enes Cavusoglu (ZM)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 2:2 (1:2)

60 Davor Brajkovic 2:2

40 Michael Hoislbauer 1:2

22 Davor Brajkovic 1:1

11 Julian Riedl 0:1