Nächster Herbstmeister-Titelanwärter stolpert über Hürde SC Marchtrenk: Kensy-Elf holt "Dreier" in Bad Leonfelden

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:37

In dieser Woche treibt ein Team in der Landesliga Ost ihr Unwesen: Der SC Marchtrenk. Dem Team von Adam Kensy, welches im bisherigen Saisonverlauf immer wieder strauchelte, wurden nur geringe Chancen in den letzten zwei Spielen prognostiziert. Wie man diese Hürden nahm, gar meisterte, war herausragend. Erst am vergangenen Nationalfeiertag warf man die ASKÖ Oedt 1b vom Thron und hatte nun ausgerechnet den neuen Tabellenführer der Liga vor der Brust. Auch die SU Bad Leonfelden stieß vor heimischer Kulisse an ihre Grenzen, behielt trotz einer 0:3-Niederlage aber ihren Spitzenreiter-Status.

Gäste verpassen um haaresbreite Führungstreffer

Nachdem SC-Coach Adam Kensy am Mittwoch nach dem Spiel voll des Lobes über sein Team war, verließ sich er sich auch im Gastspiel in der Kurstadt auf den scheinbar funktionierenden Matchplan. Sein Team brachte die nötigen Tugenden einmal mehr in einer herausragenden Art und Weise auf den Platz, hielt die wohl beste Offensive der Liga samt Ausnahmekönner David Radouch in Schach und hatte Pech, dass Niklas Nuspl in Minute 28 nur den Pfosten traf. Die Mair-Truppe bemühte sich zwar, ihre Ballbesitzphasen und Passstafetten in Zählbares umzumünzen, fand in Durchgang eins aber kein Rezept gegen tief-stehende Gäste.

Mayr schlüpft erneut in Dosenöffner-Rolle

Was in der ersten Hälfte zum Leidwesen der beiden Fanlager fehlte, wurde nach dem Seitenwechsel rasch nachgeholt. Genauer gesagt bekamen die mitgereisten Gästefans einen Grund zum Jubeln, weil sich Marchtrenks David Mayr anstatt zu flanken dafür entschied, die Kugel aus spitzem Winkel auf den Kasten zu bringen - Resultat: Ein überraschter Florian Froschauer im Tor der Hausherren und das 1:0 für den SC. Das Aufbäumen seitens der Gastgeber war daraufhin groß, man brachte die Kugel aber trotz einem hohen Maß an Engagement nicht in die Maschen. Man wurde immer offensiver, was die Gäste gegen Ende der Partie schamlos zu ihren Gunsten zu nutzen wussten. Christoph Roitner setzte Tihomir Zivkovic in Szene, der hatte nochmal das Auge für Roitner und der drückte die Kugel über die Linie (86.). Und auch der letzte Streich der Partie war der Kensy-Elf vorbehalten. Nach Vorarbeit von Emmanuel Ikoko stellte Predrag Radovanovic den 3:0-Endstand her (91.).

Während die SU Vortuna Bad Leonfelden am kommenden Samstag die Union Putzleinsdorf empfängt, bekommt es der SC Marchtrenk am selben Tag mit dem ATSV Neuzeug zu tun.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Das war eine super Leistung, ich muss der Mannschaft wieder gratulieren. Alle waren total beschäftigt mit den Aufgaben in der Defensive, nach vorne haben wir auch unsere Qualitäten gezeigt."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – SC Marchtrenk, 0:3 (0:0)

91 Predrag Radovanovic 0:3

86 Christoph Roitner 0:2

47 David Mayr 0:1