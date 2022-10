Markytan-Doppelpack: Viktoria Marchtrenk patzt gegen Union Putzleinsdorf

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 18:45

Dass die Union Putzleinsdorf eine Bereicherung eine absolute Bereicherung für die Landesliga Ost ist, ist schon bekannt. Das Team von Adis Mujkanovic nahm am gestrigen Samstagnachmittag die nächste, extrem-schwere Hürde auf dem noch langen Weg zum Klassenerhalt. Beim Gastspiel bei der ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk glänzte man mit einer guten Leistung und fuhr einen 2:0-Auswärtssieg ein.

Gäste überrumpeln Defensive der Hausherren

Zu spät durfte man zu dieser Partie nicht kommen. Direkt mit dem ersten Angriff wurde Matyas Markytan freigespielt und stellte eiskalt auf 1:0 für die Union Putzleinsdorf. Somit lief die Begic-Elf von Minute eins an einem Rückstand hinterher, was einer folglich vor Selbstvertrauen strotzenden Gastmannschaft natürlich in die Karten spielte. Dies hatte zur Folge, dass man im Defensivverbund ruhig zu verteidigen wusste, was die Viktoria trotz phasenweise spielerischer Überlegenheit im vorderen Drittel definitiv vor Probleme stellte. Die Mujkanovic-Elf agierte hingegen deutlich effektiver und wusste mit ihren Offensivaktionen umzugehen. So war es abermals Markytan, der in Minute 41 nach Vorarbeit von David Berger die 2:0-Pausenführung für den Gast herstellte.

Partie plätschert vor sich hin

Der zweite Durchgang gestaltete sich im Gegensatz zum ersten recht unspektakulär. Die Putzleinsdorfer mussten nicht mehr, die Viktoria konnte nicht so richtig. Auch wenn 2:0 das bekanntlich gefährlichste Ergebnis ist, wussten sich die Gäste auf ihre Tugenden zu verlassen, um ein Marchtrenker Comeback zu verhindern. Gegen Ende der Partie warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne, was der Union deutlich mehr Raum und Platz bei vereinzelten Vorstößen brachte. Man fand auch ganz gute Gelegenheiten vor um den Sack zuzumachen, hatte aber teilweise Pech, wie in Minute 72, als Paul Dorfer frei vor dem Tor nur den Pfosten traf. Dies änderte jedoch nichts am Ausgang der Partie, die Union Putzleinsdorf fuhr mit drei Punkten im Gepäck nach Hause.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns, in weiterer Hinsicht auf die Meisterschaft. Wir haben nicht unbedingt erwartet, in Marchtrenk zu gewinnen, der Sieg ist aber sicher aufgrund der Leistung verdient.“

Der Beste: Wolfgang Ranetbauer (ZM)