Traumtore in der Kurstadt: SU Bad Leonfelden macht großen Schritt in Richtung Herbstmeistertitel!

Wir nähern uns langsam dem Ende der Herbstmeisterschaft in der Landesliga Ost. Ganz vorne derzeit: Die SU Bad Leonfelden, die am gestrigen Tag auf eindrucksvolle Art und Weise einen weiteren Schritt in Richtung Herbstmeistertitel machte. Die Union Putzleinsdorf gastierte in der Kurstadt. Für die Mannen von Daniel Mair setzte es in der Vorwoche eine empfindliche Pleite gegen den aufblühenden SC Marchtrenk, nun fand man aber wieder zurück in die Spur und bejubelte gegen den Aufsteiger ein Traumtor nach dem anderen.

Radouch-Freistoß fungiert als Dosenöffner

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich ausgeglichen, die Offensive der Hausherren zeigte sich nicht wie gewohnt in Takt, wobei sicher auch die Nullnummer der Vorwoche beim SC Marchtrenk noch in den Köpfen der Akteure zu sein schien. Der Underdog wusste dies aber nicht entscheidend auszunützen, sodass sich die Kurstädter mit fortschreitender Spieldauer immer mehr Selbstvertrauen erarbeiten konnten. Zentraler Knackpunkt war dann ein Freistoß in Minute 36: David Radouch legte sich die Kugel zurecht und versenkte das Leder gefühlvoll im Kreuzeck – das erste Traumtor an diesem Tag. Zur Pause hatte man somit nicht die riesen Glanzleistung abgeliefert, glänzte aber diesmal mit einer souveränen Leistung im Defensivverbund und hatte sich gegen Ende eine knappe Führung erspielt.

Offensive der Gastgeber kommt ins Rollen

Nach der Pause änderte sich so einiges an der Spielcharakteristik. Angriffe der Leonfeldner Offensive wurden immer zwingender, was auch dazu führte, dass man die Partie binnen weniger Minuten entschied. In Minute 59 wurde es dann wieder magisch: Bei einem genialen Freistoßtrick täuschte Radouch einen Schuss an, lupfte die Kugel aber über die Mauer zum einlaufenden Leon Ilic, der bugsierte das Spielgerät volley in die Maschen. Drei Minuten später folgte mit dem 3:0 bereits die Vorentscheidung. Stefan Celic versenkte den Ball nach Radouch-Ecke mit dem Hinterkopf im Gehäuse. Auch der vierte Treffer folgte nach einer Standardsituation und wieder hatte der tschechische Edellegionär seine Finger im Spiel. Bei einem Freistoß von der rechten Seite wurde Radouch sträflicherweise völlig allein gelassen und nahm die Flanke von Ilic direkt – 4:0 (71.). Am Ende wurde es trotz großer Bemühungen seitens der Gäste deutlich, weil die Hausherren in den entscheidenden Situationen zu brillieren wussten und vor allem in der zweiten Hälfte deutlich überlegen waren.

Bad Leonfelden tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, beim ATSV Neuzeug an. Einen Tag später empfängt die U. Putzleinsdorf die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Nach der Niederlage in der letzten Woche war es wichtig, direkt die richtige Antwort zu liefern. Mich freut es, dass die Mannschaft stabil genug ist, so einen Rückschlag gut wegzustecken und mit einem 4:0-Sieg darauf zu reagieren."

Die Besten: David Radouch (RF), Leon Ilic (LF)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – Union Putzleinsdorf, 4:0 (1:0)

