1:1 von Rettungseinsatz überschattet

Details Montag, 07. November 2022 10:50

In der 14. Runde der Landesliga Ost gab es am Sonntagnachmittag das Aufeinandertreffen der BW Linz Amateure und der ASKÖ SV Mauky`s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. Während die Heimischen unbedingt punkten mussten, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren, spielen die Gäste eine solide Saison und konnten bisher 20 Punkte einfahren. Da die Landesliga Ost in diesem Jahr besonders ausgeglichen ist, konnten sich die Zuseher auf eine spannende Partie freuen.

Marchtrenk gibt Spiel aus der Hand

Marchtrenk war zu Beginn besser in der Partie, wobei das Spiel von den Ausfällen auf beiden Seiten und durch viel Kampf geprägt war. Die Gäste wurden in den Anfangsminuten durch Schörghuber und Ramadani gefährlich und der erste Treffer sollte dann in der 22. Minute fallen. Nach einem Eckball von der linken Seite wurde der Ball auf die 2. Stange verlängert und dort konnte Sandro Dezic zum 0:1 einköpfen. Danach haben die Gäste allerdings den Faden verloren, die Heimischen waren nun aggressiver in der Partie und wurden in der 45. Minute mit dem 1:1 durch Mario Kvesa belohnt. Nach einem langen Ball nach vorne wurde das Spielgerät per Kopf abgelegt und Kvesa konnte per Dropkick zum Ausgleich treffen.

Rettungseinsatz überschattet die 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit war die Partie sehr zerfahren und es gab wenige gelungene Angriffe auf beiden Seiten. In der 60. Minute gab es dann einen Luftkampf zwischen Moritz Preisinger und Stefan Milojevic bei dem die beiden Spieler mit den Köpfen zusammenprallten. Milojevic konnte mit einem Turban weiterspielen, doch Preisinger musste mit einem Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Gäste wirkten vom Ausfall geschockt und die Linzer waren anschließend der Führung näher. Da die Abschlüsse zu ungenau ausfielen, blieb es beim 1:1. In den Schlussminuten probierten es dann auch nochmal die Marchtrenker, da aber Edvin Orascanin den Ball nach einem Stanglpass über das Tor schoss, endete diese Partie mit einem 1:1.

Stimme zum Spiel (Rene Knogler, Sportlicher Leiter Marchtrenk):

„Wir sind zwar nicht ganz zufrieden, weil wir in der ersten halben Stunde das Spiel im Griff hatten. In der momentanen Situation mit unserem Kader müssen wir aber über jeden Punkt froh sein, denn wir irgendwie erobern. Wir müssen irgendwie noch den Samstag über die Bühne bringen und freuen uns auf die Winterpause.“

Die Besten:

Pauschalllob Marchtrenk