SV Traun weiterhin gefangen in Negativspirale: SPG St. Florian/Niederneukirchen überzeugt auf ganzer Linie!

Details Mittwoch, 09. November 2022 16:25

Der SV Traun konnte nach den internen Schwierigkeiten zwar mittlerweile einige wichtige Akteure zurückgewinnen, befindet sich aber weiterhin in einer kleinen sportlichen Misere. Dabei konnte die Erbschwendtner-Elf zuletzt die ASKÖ Oedt 1b ärgern, knöpfte man den Mannen von Andreas Luksch bei einem torlosen Intermezzo einen Punkt ab. Im gestrigen Nachtragsspiel wurde man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und kassierte bei der SPG St. Florian/Niederneukirchen eine 0:3-Pleite.

Hausherren legen ordentlichen Auftritt hin – Feichtner trifft doppelt

Auch wenn die Personalsituation bei der SPG nicht ganz optimal war und Coach Wahlmüller auf einige Akteure verzichten musste, gaben die Gastgeber von Beginn an den Ton an und erspielten sich so auch massenhaft gute Einschussmöglichkeiten. Den ersten guten Versuch von Samuel Feichtner in Minute sieben konnte Traun-Keeper Christian Demsa noch parieren, knapp acht Minuten später aber dann doch hinter sich greifen. Da war es wieder Feichtner, der von der Strafraumgrenze zum Abschluss kam und dem Torhüter diesmal keine Chance ließ. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, der Gästekeeper hatte einen äußerst ereignisreichen Arbeitstag, machte es den Hausherren, die über weite Strecken Konsequenz und Kaltschnäutzigkeit vermissen ließen, lange Zeit enorm schwer. Erst in der letzten Aktion der ersten Hälfte konnte Feichtner nach Zuspiel von Noah Brandstätter Demsa überwinden und auf 2:0 stellen (46.).

Gleiche Tonart statt großem Aufbäumen

Die Pausenführung war hochverdient, in der Höhe vielleicht sogar etwas schmeichelhaft für die Gäste. Die Florianer machten auch nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo man zuvor aufgehört hatte. Nur wenige Augenblicke gespielt, hatte abermals Feichtner, den der Defensivverbund der Trauner an diesem Tag einfach nicht in Schach halten konnte, die nächste riesen Gelegenheit, ließ diese aber ungenützt. Nach einer kurzen schöpferischen Pause, in der man einen Gang runterschaltete, gelang es der Wahlmüller-Elf wieder das Tempo zu verschärfen. Aus einer erneuten starken Drangphase resultierte auch die Vorentscheidung: Nach einem Eckball von Mateo Mecir verlängerte Brandstätter und Lorenz Egger köpfte die Kugel über die Linie (72.). In jenem Spielabschnitt hatte man auch durchaus die Möglichkeit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu treiben, konnte aber die Schwächen im Abschluss nicht ablegen.

Das nächste Mal ist die St. Florian/Niederneuk. am 12.11.2022 gefordert, wenn man beim SK St. Magdalena antritt. Traun empfängt schon am Samstag den SC Marchtrenk als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Ich will Traun das Bemühen nicht absprechen, an dem Tag waren wir aber schon sehr überlegen und hätte auch das eine oder andere weitere Tor noch schießen müssen. Wir sind trotzdem mit dem 3:0 sehr zufrieden. Es geht in die richtige Richtung, das war jetzt der zweite Sieg in Folge und wir konnten wieder zu Null spielen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Samuel Feichtner (ST), Noah Brandstätter (ZM)

Landesliga Ost: SPG St. Florian/Niederneukirchen – SV HAKA Traun, 3:0 (2:0)

72 Lorenz Egger 3:0

46 Samuel Feichtner 2:0

15 Samuel Feichtner 1:0