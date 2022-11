Rohrbach - Berg gewinnt das Spitzenspiel

Details Samstag, 12. November 2022 19:26

Am Samstagnachmittag gab es in der 15. Runde der Landesliga Ost das Spitzenspiel zwischen dem UFC PIENO Rohrbach – Berg und der ASKÖ Oedt 1b. Beide Teams konnten in dieser Saison bisher überzeugen und lagen vor dem Spiel mit 22 beziehungsweise 23 Punkten nur knapp hinter Leader Bad Leonfelden. Somit wollten auch beide Mannschaften unbedingt gewinnen, um eine gute Ausgangslage für das Frühjahr zu haben.

Nullnummer zur Pause

Die rund 450 Zuseher sahen von Beginn an eine ausgeglichene und gute Partie, wobei die Gäste mehr Ballbesitz verzeichneten und die Heimischen die besseren Chancen vorfanden. Nach einem Eckball konnte Oedt nur kurz klären und Jan Mittermayr scheiterte mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe. Außerdem vergaben Denis Glavina und Benedikt Schaubmaier aus aussichtsreichen Positionen. Die Gäste agierten an diesem Nachmittag nicht zwingend genug und konnten die Defensivreihe der Heimischen nicht knacken. So ging es dann auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Robert Daniel mit einem 0:0 in die Pause.

Heimischen machen im 2. Durchgang alles klar

Die Heimischen pressten in der 2. Halbzeit vorne gut drauf und konnten dann in der 53. Minute über die Führung jubeln. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball auf die 2. Stange, wo Markus Gahleitner stand. Dieser legte den Ball per Kopf auf Benedikt Schaubmaier ab, welcher das 1:0 erzielen konnte. Danach hatte Oedt mehr Ballbesitz und man konnte sich auch immer wieder nach vorne kombinieren, doch entweder scheiterte man am letzten Pass oder der Abschluss fiel zu zaghaft aus. Rohrbach – Berg wollte über Kontersituationen gefährlich werden, da man aber die Angriffe nicht fertigspielen konnte, fielen in diesem Spitzenspiel keine weiteren Tore. Rohrbach – Berg sicherte sich die 3 Punkte und kann mit einem Sieg im Nachtragsspiel am Mittwochabend gegen Donau Linz bis auf einen Punkt an Herbstmeister Bad Leonfelden herankommen.

Stimme zum Spiel (Christian Eisschiel, Trainer Rohrbach - Berg):

„Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Herbst, aber wir haben sicher noch Punkte, wo wir Luft nach oben haben. Jetzt haben wir noch eine Nachtragspartie und im besten Fall holen wir noch einen 3er. Wir spielen befreit auf und wollen das Maximum herausholen.“

Der Beste:

Klaus Luger (ZM)