Krise findet Happy-End: SV Traun blickt Frühjahrsrunde mit Euphorie entgegen und stoppt Erfolgslauf des SC Marchtrenk

Details Sonntag, 13. November 2022 16:43

In den vergangenen Wochen steckte der SV Traun in einer bitteren Krise. Internen Schwierigkeiten folgte ein Mannschaftsstreik, Spieler kehrten dem Verein endgültig den Rücken. Mittlerweile konnte der Verein einige Akteure wieder an Board holen, ging aber dennoch großteils mit jungen, unerfahrenen Akteuren in die Partie gegen den SC Marchtrenk. Da war zugleich auch Schluss mit dem Negativlauf der Erbschwendtner-Elf, die eine starke Leistung ablieferte und einer zuletzt in Topform aufspielenden Kensy-Truppe die Grenzen aufzeigte.

Mujakic sorgt für Trauner-Traumstart

Der Underdog verzeichnete einen absoluten Topstart in die Partie, bereits nach wenigen Augenblicken gingen die Hausherren in Führung. Nach einem Gestochere im Strafraum drückte Edin Mujakic die Kugel via Innenstange in die Maschen (1.). Der Schock beim SC saß tief, die Erbschwendtner-Truppe kontrollierte hingegen das Spiel gekonnt, wusste sämtliche lange Bälle und Standardsituationen, die großteils als "Geheimwaffe" des SC fungieren, zu verteidigen und konnte vor der Pause noch einen drauflegen. In einem Getümmel im Marchtrenker Strafraum ging ein Trauner zu Boden – Elfmeter für die Gastgeber. Den verwertete Rene Kober eiskalt (41.) und besorgte die 2:0-Pausenführung.

Traun lässt nichts anbrennen

Mit dem Seitenwechsel nahmen sich die Heimischen vor, den Fokus auf die Defensive zu legen und die Führung staubig zu verwalten. Dabei wusste man im zweiten Durchgang auch zu überzeugen, brachte die Marchtrenker Offensivabteilung zum Verzweifeln und ließ nur wenig zu. Die Kensy-Elf suchte mit langen Bällen immer wieder Tihomir Zivkovic, dem der Trauner Defensivverbund nur wenig Raum und Zeit zur Verfügung stellte, sodass seitens der Gäste so gut wie keine zwingenden Torchancen heraussprangen. In der 80. Spielminute hatte Mujakic die Vorentscheidung auf dem Fuß, ließ seine Chance aber ungenützt. Auch der eingewechselte Leonardo Kustura konnte das Ergebnis nicht weiter ausbauen, setzte im 1-gegen-1 in Minute in der letzten Spielminute noch einen Abschluss neben das Tor.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 04.03.2023 empfängt Traun dann im nächsten Spiel den ATSV Neuzeug, während der SC Marchtrenk am gleichen Tag beim SK St. Magdalena antritt.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Aufgrund dessen, dass wir mit so vielen 17-Jährigen agieren, haben wir eine super Leistung erbracht und waren nie wirklich in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Deswegen ist der Sieg mehr als verdient und geht auch so in Ordnung. Ich kann nur sagen, dass wir heuer trotz der bekannten Vorfälle eine Top-Leistung abgeliefert haben und jeder froh ist, dass wir jetzt unsere Kräfte bündeln können und in eine Frühjahrssaison gehen, in der wir kadermäßig sicher ein bisschen anders aufgestellt sein werden. Die Euphorie ist da, es war ein Top-Moment, im letzten Spiel noch zu siegen. Da kann ich der ganzen Mannschaft und dem Verein, sowie Gerald Hackl (Obmann SV Traun Anm. d. Red.), nur gratulieren – der Zusammenhalt hat sich am letzten Spieltag noch belohnt gemacht."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SC Marchtrenk, 2:0 (2:0)

41 Rene Kober 2:0

1 Edin Mujakic 1:0