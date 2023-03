Faustdicke Überraschung zum Rückrundenstart: Winterkönig Bad Leonfelden stolpert über Hürde BW-Linz Amateure!

Details Samstag, 04. März 2023 20:37

Der Ball rollt wieder in der Landesliga Ost: Am heutigen Samstagnachmittag gingen die ersten Spiele der Rückrunde von der Bühne und die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfingen mit der SU Vortuna Bad Leonfelden direkt den Winterkönig und großen Titelfavoriten. Unter der Leitung von Co-Trainer Adis Besic gelang dem Tabellenvorletzten ein großer Coup – man setzte direkt ein Zeichen im Abstiegskampf und schickte den Spitzenreiter mit null Punkten nach Hause.

Fetahu bringt Hausherren früh in Führung: Kurstädter verzeichnen Fehlstart

Die Mannschaft von Svetislav Jagodic und Adis Besic hatte sich intensiv auf den Tabellenersten vorbereitet und einen Matchplan ausgearbeitet, der von Beginn an zu funktionieren schien und früh Früchte trug. In Minute acht setzte Maximilian Traxler Anteo Fetahu in Szene, der dem Underdog nach Doppelpass mit Fabian Neumayr die Führung besorgte. Kurz darauf hatte der Vorlagengeber selbst die Chance den Vorsprung auszubauen, vergab aber kläglich per Kopf aus kurzer Distanz. Mit der Führung im Rücken wusste man auch weiterhin sowohl spielerisch, vor allem aber kämpferisch zu überzeugen, glänzte mit hohem Pressing und hielt die starke Offensive der Gäste soweit in Schach, dass diese lediglich einen Torschuss im ersten Durchgang vorfanden.

Ilic-Treffer kommt zu spät

45 Minuten war man nunmehr von der ersten absoluten Sensation entfernt und auch wenn die Mannen von Daniel Mair in diesen definitiv einen Zahn zulegten, hatten in Minute 66 die Hausherren den nächsten Volltreffer parat. Wieder war es Fetahu, der ein Fauxpas der Leonfeldner Defensive eiskalt zu nutzen wusste, vor dem Kasten gekonnt noch satte drei Abwehrspieler aussteigen ließ und zum vielumjubelten 2:0 vollendete. In der Folge- und Schlussphase galt es nun diesen Vorsprung über die Zeit zu retten, dies gegen einen sichtlich aufgebrachten, technisch-veranlagten Gegner, der alles daran setzte in diese Partie zurückzukommen. Vier Minuten nach dem Gegentreffer hatte dieser Pech, da ein Abschluss zum Leidwesen der mitgereisten Fans nur an den Querbalken ging. An diesem Tag verließ auch das Spielglück die Landeshauptstädter nicht, obwohl man gegen Ende der Partie keineswegs klug agierte, dem Gegner durch teils unnötige Fouls viele vielversprechende Freistoßmöglichkeiten bot, doch auch Top-Torjäger David Radouch, eigentlich ein exzellenter Freistoßschütze, hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Spät aber doch konnte man einen ruhenden Ball dann doch verwerten, der schöne Treffer von Leon Ilic (94.) war letztlich jedoch nur Ergebniskosmetik.

Am nächsten Samstag reisen die BW Linz Amateure zum SK ADmira Linz, zeitgleich empfängt die SU Vortuna Bad Leonfelden den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter FC BW-Linz Amateure):

„Jetzt haben wir gleich einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können, drei Punkte gegen den Herbstmeister zu machen ist natürlich schön und gilt es zu Genießen, ab Montag heißt es aber gleich wieder volle Konzentration auf das Linzer Derby gegen die ADmira, die haben jetzt zwar 4:0 verloren, sind aber dennoch eine sehr gute Mannschaft."

Die Besten: Stefan Dukic (RM), Anteo Fetahu (ST), Maximilian Traxler (LM)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SU Vortuna Bad Leonfelden, 2:1 (1:0)

94 Leon Ilic 2:1

66 Anteo Fetahu 2:0

8 Anteo Fetahu 1:0

