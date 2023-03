15-jähriges Nachwuchstalent feiert Startelfdebüt: USV St. Ulrich und ASKÖ Oedt 1b trennen sich Remis

Details Montag, 06. März 2023 20:38

Die ASKÖ Oedt 1b ist zweifelsohne ein Spitzenteam in der Landesliga Ost und zeigte dies bereits im Herbst. Nun gilt es unter der Leitung von Neo-Coach Kurt Russ an jene Leistungen anzuknüpfen, präsentierte man sich in der Vorbereitung in bestechender Form. Man konnte alle fünf Testspiele gewinnen und zeigte auch den beiden OÖ-Ligisten FC Wels (3:0) und SV GW Micheldorf (1:0) die Grenzen auf. Der Startschuss erfolgte für die Trauner bereits vor knapp einer Woche, fegte man auch Liga-Schlusslicht SK St. Magdalena im Nachtragsspiel mit 5:0 vom Platz. Nun, zum offiziellen Rückrunden-Kickoff war man zu Gast beim USV St. Ulrich und konnte zum ersten Mal im neuen Jahr nicht siegen – die Milot-Schützlinge trotzten dem Favoriten einen Punkt ab. Ebenso erwähnenswert ist, dass in den Reihen der Gastgeber mit Christoph Spath ein 15-jähriges Nachwuchstalent sein Kampfmannschafts-Debüt feierte und obendrein seine Sache richtig gut machte.

Halbzeit ohne große Höhepunkte – Gastgeber gut eingestellt

Der USV St. Ulrich ist vor heimischer Kulisse definitiv keine leichte Aufgabe: Bisher zuhause ungeschlagen, ziert die Heimbilanz der Steyrer fünf Siege und drei Remis. Und auch am gestrigen Sonntag machten es die Hausherren gut, fokussierten sich trotz einiger Ausfälle vorwiegend auf die Defensivaufgaben und hielten eine wie so oft in dieser Saison spielerisch enorm starke Oedter Truppe gut in Schach, sodass sich der erste Durchgang zum Leidwesen der Zuseher eher unspektakulär gestaltete. Lediglich vereinzelte Halbchancen auf beiden Seiten standen am Tagesprogramm, auch aus diesen konnte kein Team Kapital schlagen.

St. Ulrich schnuppert an Führungstreffer

Die Gästetruppe hatte sich bislang unter den Erwartungen geschlagen, was den Anwesenden augenscheinlich auch klar war: Besser, weil temporeicher und konzentrierter im Ballbesitzspiel kam man aus der Kabine und belagerte die gegnerische Hälfte. Man traf aber auf eine im Defensivverbund enorm stabile Heimmannschaft, die ihre Auf- und Vorgaben fokussiert erledigte, so auch über weite Strecken die starke Offensive der Gäste in Schach hielt. Auch in dieser Phase konnte der Tabellendritte nicht sonderlich gefährlich werden. Man suchte immer wieder Sturmtank Rumen Kerekov, doch auch der brachte sowohl hinter Kopfball, noch Fallrückzieher an diesem Tag nicht den nötigen Druck, um Alexander Mitterbauer im Kasten der Ulricher zu überwinden. Mit fortschreitender Spieldauer kam auch die Milot-Truppe besser ins Spiel und hatte auch die eine oder andere gute Gelegenheit, um in Führung zu gehen. So hatte Norbert Schmid in Minute 66 das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber völlig freistehend an Oedt-Keeper Kai Lang. Auch zwei Minuten schrammte man hauchzart am Führungstreffer vorbei, diesmal rettete das Aluminium bei einem Schlenzer vom umtriebigen Schmid. Ebenso ereignisarm gestaltete sich die Schlussphase, am Ende mussten sich die Teams mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Man wünscht sich natürlich zum Rückrundenauftakt nicht die Oedt 1b, weil sie eine sehr gute Mannschaft sind. Wir haben gewusst, dass wir mehr Defensivarbeit machen müssen und das haben wir richtig gut umgesetzt, waren sehr diszipliniert und haben den Matchplan genau eingehalten. Das 0:0 ist denke ich gegen so eine spielstarke Mannschaft ein kleiner Erfolg, was mich besonders freut ist, dass wir einen 15-jährigen Debütanten hatten, der seine Sache gegen Bohdan Kovalenko ausgezeichnet erledigt hat. Mit so einer Jugend, die wir im Verein haben, kann man sehr positiv in die Zukunft sehen.“

Die Besten: Mathias Spath (IV), Arslan Nesimovic (ST)

