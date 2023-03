Vorne effizient, hinten bombensicher: USV St. Ulrich springt auf Rang vier!

Details Sonntag, 19. März 2023 15:14

Der SC Marchtrenk schien zum Rückrundenauftakt den ganz großen Schritt in Richtung Tabellenspitze machen zu wollen. Nach einem souveränen 3:0-Sieg in Runde 16 gegen den SK St. Magdalena hatte man in der Vorwoche den ungeschlagenen UFC Rohrbach-Berg zu Gast und fügte der Eisschiel-Truppe die 1. Saisonniederlage hinzu. Auch beim gestrigen Gastspiel beim USV St. Ulrich hatte der SC die Favoritenrolle über, wurde dieser aber nicht gerecht und trat am Ende die Heimreise mit null Zählern im Gepäck an, während sich die Milot-Schützlinge weiterhin in bestechender Form zeigen und auch im dritten Spiel der Rückrunde ungeschlagen bleiben.

Marchtrenk feldüberlegen, St. Ulrich effizient

Bereits nach fünf Minuten hätte es zum ersten Mal klingeln müssen: Nach einem langen Ball, tief aus der eigenen Hälfte der Marchtrenker, nahm sich David Mayr die Kugel traumhaft mit dem Kopf mit, hatte sein Visier aber noch nicht optimal eingestellt und setzte des Leder über den Querbalken. Trotz optischer Überlegenheit blieb dies vorerst die einzige richtig gute Gelegenheit der Gäste, auch weil bei einem Abschluss von Christoph Roitner (33.) der Winkel am Ende zu spitz war und Tihomir Zivkovics Lupfer knapp eine Minute zuvor zu hoch angetragen war, um Alexander Mitterbauer zu überwinden. Alte und bekannte Fußballweisheit "Wer die Tore nicht macht, wird hinten bestraft" griff letztendlich einmal mehr, weil die Heimischen die Kensy-Elf bei einem Freistoß eiskalt erwischten. Nach einem Luftduell zwischen Norbert Schmid und einem Marchtrenker Abwehrspieler fiel die Kugel Arslan Nesimovic vor die Füße, der fackelte nicht lange und besorgte dem USV St. Ulrich die Pausenführung (37.).

Roitner leidet unter Ladehemmung

Auch in der zweiten Hälfte zogen sich jene Spielcharakteristika fort, der SC dominierte das Spielgeschehen, die Heimischen besinnten sich vorwiegend auf die Tugenden im Spiel gegen den Ball. Lange scheiterte man aber daran, den Abwehrriegel der Ulricher zu knacken, bis in Minute 66 abermals Roitner völlig freistehend vor Mitterbauer auftauchte, seinen Abschluss aber ärgerlicherweise am Tor vorbeikullern sah. Eben jener war es auch, der nach einer kurzen Schaffenspause beider Teams wenige Minuten vor Ende der Partie die wohl größte Gelegenheit hatte, doch auch diese stümperhaft aus knapp sieben Metern vergab. Am Ende war es ein gebrauchter Tag samt unzufriedenstellendem Ergebnis für die Gäste aus Marchtrenk, die mangelnde Chancenverwertung war am Ende der Grund dafür, dass man nun auf Rang fünf viel.

St. Ulrich ist am Samstag auf Stippvisite beim ATSV Neuzeug. Der SC Marchtrenk hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 01.04.2023 gegen die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Auch wenn Marchtrenk mehr Spielanteile hatte, waren wir gut auf sie eingestellt und haben wie in den letzten Spielen sehr gut verteidigt. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel zu Torchancen kommen, diesmal waren wir eben effizienter als der Gegner, der auch zwei sehr gute Chancen hatte."

Der Beste: Mathias Spath (IV)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – SC Ebner-Trans Marchtrenk, 1:0 (1:0)

37 Arslan Nesimovic 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei