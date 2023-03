SU Bad Leonfelden weiterhin on top: Ungefährdeter Sieg gegen ADmira Linz!

Details Sonntag, 19. März 2023 15:53

Der Angstgegner des SK ADmira Linz heißt SU Bad Leonfelden: Auch wenn die Kurstädter in Anbetracht der Tabellen- und Kadersituation der Urfahraner als klarer Favorit in die Partie gingen, zeichnete sich auch aus der Historie der Duelle ein Vorteil seitens der Gastmannschaft an diesem Tag ab. Acht mal traf man aufeinander, sechs Mal gewann die Sportunion, einmal spielte man Remis und ausgerechnet am zweiten Spieltag dieser Saison konnten sich die Admiraner in Bad Leonfelden durchsetzen. Auch wenn die Mannen von Stefan Kuranda in dieser Saison vom Verletzungsteufel verfolgt sind, tat sich die Mair-Elf über weite Strecken der Partie keinesweges leicht.

Bad Leonfelden drückt Spiel Stempel auf

Nachdem man zuletzt überraschenderweise gegen die Blau-Weiß Linz Amateure verlor, galt es für die Kurstädter nach einer spielfreien Woche wieder anzuschreiben. Voller Tatendrang legte man von Beginn an alles in die Waagschale, begann sehr kontrolliert und erspielte sich früh Chance um Chance. Die wohl beste Gelegenheit in dieser Anfangsphae hatte David Radouch, traf aber nach einer Flanke via Volley nur Serdar Salur im Kasten der Heimischen. Auch ein Freistoß des Goalgetters kurz darauf segelte an Freund und Feind vorbei, Endstation war aber das Aluminium. Erst in Minute 34 platzte dann der Knoten: Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite vollstreckte Winter-Neuzugang Felix Ratzenböck zur verdienten Führung. Sonderlich lange konnte man diese aber nicht halten, weil die ADmira einen ihrer gezielten Nadelstiche gut vortrug und David Köpf am Ende aus kurzer Distanz Keeper Froschauer überwand (37.).

Gäste schlagen noch vor Pausenpfiff zurück

Auch beim Gleichstand blieb es nicht sonderlich lange, eine in dieser Phase sichtlich vom Ausgleich unbeeindruckte Gastmannschaft schlug nur wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff zurück. Nach einem Eckball konnte das Spielgerät zwar scheinbar geklärt werden, fiel aber Jan Pschernig vor die Füße der sich einfach mal ein Herz fasste und abzog, Resultat: Traumtor vom Youngstar! Mit der Führung im Rücken startete man auch in Durchgang zwei ungemein gut, zog sein gewohntes Angriffsspiel samt tödlicher Tempoverschärfungen für den Gegner auf und konnte nach einem Dreifachwechsel jene Schachzüge noch verfeinern. In Minute 73 tankten sich letztlich der eingewechselte Leon Ilic und Radouch bis in den Sechzehner durch, ersterer wurde zu Fall gebracht, letzterer übernahm die Verantwortung und markierte per Strafstoß Pflichtspieltreffer Nummer 19 in dieser Saison. Damit war die Partie auch entschieden und die SU Bad Leonfelden wieder an der Tabellenspitze.

Der SK ADmira tritt am kommenden Samstag bei der ASKÖ Steinbach Schwertberg an, Bad Leonfelden empfängt am selben Tag den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Es war definitiv ein verdienter Sieg, auf keinen Fall aber ein leichter. Die taktische Disziplin und der Kampf unsererseits hat heute den Unterschied gemacht. Wir wollten nach der Niederlage vor zwei Wochen, nach der jeder mental ein bisschen angechlagen war, wieder Sicherheit schnuppern und es macht mich stolz, dass die Mannschaft das abschütteln konnte. Wir haben gezeigt, dass das nur eine Niederlage war, nicht mehr."

Die Besten: Marcel Schenk (ZM), Jan Pschernig (ST)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SU Vortuna Bad Leonfelden, 1:3 (1:2)

73 David Radouch 1:3

44 Jan Pschernig 1:2

37 David Köpf 1:1

34 Felix Ratzenböck 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei