Früher Platzverweis: SV Traun ringt dezimierten SK St. Magdalena nieder

Details Sonntag, 19. März 2023 18:06

Nach dem Befreiungsschlag in der Vorwoche, als man beim ATSV Neuzeug mit 2:1 gewann, musste auch am gestrigen Samstag ein wichtiger Dreier für den SK St. Magdalena her, um die mittlerweile doch kleine Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Gegner war mit dem SV Traun ein großes Fragezeichen der Landesliga Ost, immerhin wechselte die Erbschwendtner-Elf einen großteil des Kaders im Winter aus. Jene Neuverpflichtungen scheinen auch gut mit dem Stamm zu harmonieren, einmal mehr konnte Neuzugang Sasa Petrovic am Ende den Unterschied machen und bescherte mit seinem Treffer zum 2:1 den Trauner den 2. Sieg im 2. Rückrundenspiel.

Führung, Ausgleich, rote Karte: Intensiver erster Durchgang

Erstmals in der Vorwoche voll anschreiben zu können tat einer auch diesmal von Beginn an sehr engagiert-auftretenden Kondert-Elf sichtlich gut, in den Anfangsminuten waren es die Urfahraner, die das Zepter in der Hand hielten und in Minute 13 verdient in Führung gingen. Auf engstem Raum bediente Kevin Mayer Florian Krennmayr, der zog aus knapp elf Metern ab und versenkte die Kugel in den Maschen. Was aber darauf folgte, waren Horrorszenarien für einen ohnehin schon abgeschlagenen Tabellenletzten. Schon zwei Minuten nach dem Führungstreffer kriegte man hinten den Ball nicht aus der Gefahrenzone, im zweiten Anlauf köpfte letztlich Rene Kober das Spielgerät über die Linie. Als wäre dies nicht genug gewesen, grätschte wiederum wenige Augenblicke später Mario Kaiser einen Trauner Spieler völlig unnötig nahe der Mittellinie von hinten um – Schiedsrichter Marco Wolfsberger zückte sofort den roten Karton. Nach intensiven Minuten flachte die Partie in punkto Großchancen und Highlights etwas ab, mit einem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Traun in Überzahl aktiver – SKM kämpft unermüdlich

Die Gäste nahmen sich für den zweiten Durchgang so einiges vor, man war unzufrieden und zeigte dies auch auf dem Platz. Auch wenn tapfer dagegenhaltende Hausherren in Unterzahl waren, machte man es der Erbschwendtner-Truppe nicht leicht, ein Treffer seitens der Trauner lag aber definitiv in der Luft. In Minute 59 scheiterte Kober nur knapp, ehe Sasa Petrovic es in der 71. Spielminute besser machte. Der Winter-Neuzugang des SV setzte sich im Laufduell mit Markus Boyer durch und überlupfte einen herausstürmenden Jeroen Huysmans sehenswert. In der Schlussphase ging den Urfahranern zunehmend der Saft aus, man warf zwar nochmal alles nach vorne, hatte aber am Ende Glück, dass die Trauner ihre daraus resultierenden Kontermöglichkeiten nicht verwerten konnten.

Der SK St. Magdalena tritt am kommenden Samstag bei der SU Vortuna Bad Leonfelden an, der SV Traun empfängt am selben Tag den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir haben das Spiel verdient gewonnen und erstmals Auswärts auch voll angeschrieben. Man würde sagen, dass das eine Pflichtaufgabe war, das sind aber dann oftmals die schwierigeren Spiele. Wir sind super zurückgekommen und haben uns in die Partie reingearbeitet – das zeigt, dass die Moral der Mannschaft toll ist. Wir haben jetzt schwierigere Aufgaben vor der Brust, freuen uns aber darauf."

Die Besten: Sasa Petrovic (ST), Rene Kober (ZOM)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – SV HAKA Traun, 1:2 (1:1)

71 Sasa Petrovic 1:2

15 Rene Kober 1:1

13 Florian Krennmayr 1:0

