Schachmatt in drei Minuten: ASKÖ Schwertberg überrumpelt BW Linz Amateure

Details Sonntag, 19. März 2023 19:19

Die Euphorie war riesengroß zum Rückrundenauftakt, die Amateure des FC Blau-Weiß Linz hatten in Runde 16 Winterkönig SU Bad Leonfelden vom Thron gestoßen. Seither fiel das Team von Svetislav Jagodic aber wieder in alte Muster zurück, ging man sowohl im Linzer Derby letzte Woche, als auch am gestrigen Samstag beim Heimspiel gegen die ASKÖ Schwertberg leer aus. Für eine dezimierte Schwertberger Mannschaft war es nach einem durchwachsenen Frühjahrsstart samt mehrerer schwerwiegender Ausfälle der erste volle Erfolg.

Flotter Start – Hoislbauer bringt Schwertberg in Führung

Die Partie gestaltete sich von Beginn an recht munter, die Hausherren agierten dabei großteils mit langen Bällen und versuchten so das Mittelfeld zu überbrücken, womit eine stabile Schwertberger Defensive zu Beginn gut klar kam. Zeitgleich funktionierte das Team von Wolfgang Gruber auch im Angriffsspiel, war herausragend eingestellt und nutzte die Räume auf den Flügeln. So auch in Minute 12, als Julian Riedl Michael Hoislbauer via Stanglpass fand und letzterer eiskalt auf 1:0 aus Sicht der Gäste stellte. In der Folge ging es in ähnlicher Manier weiter, beide Teams fanden jedoch vorerst in einer kurzen Schaffenspause keine großen Gelegenheiten vor. Erst in Minute 34 läutete Julian Riedl nach Vorarbeit von Bruder Michael Riedl mit einem Stangenschuss eine turbulente Schlussphase der ersten Hälfte ein.

Drei Tore binnen drei Minuten

Was dann kurz vor der Pause geschah, war völlig verrückt. Kurz zuvor hatte Anteo Fetahu noch den Ausgleich auf dem Fuß, ehe die Gäste binnen drei Minuten kurzen Prozess mit dem Gegner machten. In der 38. Spielminute köpfte Peter Hinterreiter sehenswert aus knapp 15 Metern nach Freistoßflanke von Hoislbauer ein, ehe nur 60 Sekunden später Julian Riedl frei vor dem Gehäuse der Hausherren auftauchte und cool blieb. Wiederum nur wenige Augenblicke später versetzte man einem in diesen Minuten maßlos überfordert wirkenden Gegner schon den Gnadenstoß, als nach einer Unstimmigkeit zwischen BW-Keeper Michael Haider und einem Mitspieler plötzlich Michael Riedl frei aufs leere Tor schießen konnte (40.) – 4:0-Pausenstand.

Neumayr-Treffer nur Ergebniskosmetik

Zur Pause tauschte BW-Coach Jagodic gleich drei Mal, was dem Spiel der Heimischen auch ganz gut tat und frischen Wind in die Partie brachte. Die wahrscheinlich beste Chance des zweiten Durchgangs hatten aber die Schwertberger: Es waren abermals die Riedl-Brüder im Zusammenspiel, Michael machte es aber seinem Bruder gleich und traf lediglich den Pfosten (63.). Etwa zwölf Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite: Nach Zuspiel von Anteo Fetahu war Fabian Neumayr zur Stelle und versenkte die Kugel zum 1:4 in den Maschen. Sonderlich viel tat sich in den folgenden Schlussminuten aber nicht, sodass das Spiel auch mit jenem Zwischenstand endete.

Am kommenden Freitag treffen die BW Linz Amateure auf die ASKÖ Donau Linz, die ASKÖ Schwertberg spielt tags darauf gegen den SK ADmira Linz.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Ich würde sagen, dass der Sieg klar verdient war. Wir haben eine super erste Halbzeit abgeliefert, es ist unglaublich, dass sich die Mannschaft trotz dieses Verletzungs-Wahnsinns so präsentiert. Wir haben uns gestern vor dem Spiel zum gemeinsamen Mittagessen getroffen und haben dann alle Manuel Mühlbachler, der sich letzte Woche schwer verletzt hatte, daheim überrascht. Der ganze Spieltag war einfach perfekt."

Der Beste: Peter Hinterreiter (IV)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:4 (0:4)

75 Fabian Neumayr 1:4

40 Michael Riedl 0:4

39 Julian Riedl 0:3

38 Peter Hinterreiter 0:2

12 Michael Hoislbauer 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei