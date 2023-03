Donau Linz kommt bei Union Putzleinsdorf nicht über Remis hinaus

Details Sonntag, 19. März 2023 20:40

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die ASKÖ Donau Linz bei der Union Putzleinsdorf. Beide Teams konnten zuletzt überzeugen, die Kleinmünchner gewannen etwas glücklich gegen Viktoria Marchtrenk, während die Mujkanovic-Elf nach einem 4:0-Sieg zum Auftakt am Bachlberg in der Vorwoche 0:0 in Schwertberg spielte. Die Vorzeichen waren somit in Anbetracht der jüngsten Leistungen ungewiss, die Favoritenrolle hatte wohl dennoch die Kaltak-Mannschaft über. Trotz Traumstart in die Partie wurde man dieser jedoch nicht gänzlich gerecht, musste man sich am Ende mit einer Punkteteilung begnügen.

Donau gelingt Blitzstart

So richtig wach waren die Hausherren zu Beginn nicht, Donau hingegen schon. Nach einem fatalen Ballverlust des Gegners schalteten die Linzer ungemein schnell und Matej Vidovic verwertete einen Stanglpass zur frühen Führung (3.). Was darauf folgte war jedoch nicht wie so mancher vermutete eine einseitige Landesliga-Partie, ganz im Gegenteil. Sichtlich unbeeindruckt vom frühen Rückschlag kam die Union ausgezeichnet ins Spiel und begegnete den Kaltak-Schützlingen mindestens auf Augenhöhe, sodass die Zuseher eine recht unterhaltsame und gute Landesliga-Partie zu Gesicht bekamen. Mit Fortdauer der ersten Hälfte kamen die Putzleinsdorfer auch zu guten Gelegenheiten, zwei Mal zeichnete sich Donau-Keeper Nino Bresnig aus und einmal kratzte ein Abwehrspieler das Spielgerät von der Linie. Kurz vor der Pause belohnte der Underdog letztendlich doch sein Engagement und glich in Minute 39 aus: Nach einer Flanke zog Sebastian Pühringer vom Sechzehnereck ab und versenkte das Leder in den Maschen – 1:1-Pausenstand.

Gäste übernehmen Kommando

Sichtlich unzufrieden mit Leistung sowie Ergebnis kamen die Landeshauptstädter aus der Kabine, Coach Adnan Kaltak brachte Roman Hintersteiner für Dominik Seyr in die Partie. Fortan wurde man immer konkreter, setzte dem Spiel endgültig seinen Stempel auf und drückte die Putzleinsdorfer über weite Strecken in die eigene Hälfte. Dem entsprangen auch einige gute Chancen und Halbchancen, lediglich mit der Effizienz haderte man. Die wohl beste Gelegenheit hatte Donaus Kevin Hinterberger, in der Vorwoche noch Goldtorschütze gegen Marchtrenk, inmitten des zweiten Durchgangs, verlor alleine vor Keeper Fabian Magauer aber die Nerven. Am Ende war es in Anbetracht der Leistungssteigerung in Hälfte zwei ein ärgerliches Remis für die Gäste.

Am kommenden Sonntag tritt die U. Putzleinsdorf bei der ASKÖ Oedt 1b an, während die ASKÖ Donau Linz zwei Tage zuvor die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Das war in meinen Augen ein sehr gutes Landesliga-Spiel, indem auch das Tempo sehr hoch war. Unterm Strich glaube ich auch, dass das Unentschieden gerecht ist. Darauf können wir aufbauen und sehr stolz sein – jetzt schauen wir weiter auf die nächsten Spiele."

Die Besten: Pauschallob bzw. Fabian Magauer (TW)

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – ASKÖ Donau Linz, 1:1 (1:1)

39 Sebastian Pühringer 1:1

3 Matej Vidovic 0:1

