Auch der Sturm kann den Ulricher Aufwind nicht stoppen

Details Sonntag, 26. März 2023 14:02

In der 19. Runde der Landesliga Ost empfing der ATSV Neuzeug den USV St. Ulrich im heimischen Alois-Schwarz-Waldstadion zum zweiten Steyr-Land Derby der aktuellen Saison. Das Hinspiel in St. Ulrich konnten die Schützlinge von Andreas Milot für sich entscheiden und auch das Rückspiel in Neuzeug brachte einiges an Brisanz mit sich. Die Gäste aus St. Ulrich gingen nach ihrem erfolgreichen Start mit sieben Punkten aus drei Partien und null Gegentoren mit einer leichten Favoritenrolle in die Partie. Neuzeug ist im Kalenderjahr 2023 bislang noch vom Pech verfolgt und musste zuletzt drei Niederlagen in Serie hinnehmen. Formkurven wie diese können in Derbys häufig egalisiert werden, jedoch nicht am gestrigen Samstagnachmittag.

Auf Blitzstart folgt Blitz-K.O.

St. Ulrich knüpfte in der dritten Spielminute direkt dort an, wo sie zuletzt aufgehört haben; beim Toreschießen. Nach einem Eckball stand Christoph Kugfahrt goldrichtig und bugsierte das runde Leder in die Maschen. Danach mussten die Neuzeuger mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Bernhard Zauner den nächsten Rückschlag hinnehmen und Trainer Markus Allerstorfer entschied sich, den aufstrebenden Youngster Kilian Eckerstorfer für ihn ins Spiel zu bringen. Allerdings konnte auch er die Neuzeuger Pechsträhne nicht unterbinden und Mathias Spath traf nach einem Standard in der 24. Spielminute sensationell per Volley zum 2:0 Zwischenstand. Elf Minuten später legten die Gäste nochmals nach und Elias Gmainer erzielte nach einem tollen Solo das 3:0 und somit auch das vorzeitige K.O. für die Gastgeber aus Neuzeug in der ersten Hälfte.





Auch die Wetterbedingungen konnten St. Ulrich nicht stoppen

Die mit vielen Youngsters gespickte Truppe von Cheftrainer Andreas Milot konnte auch in der zweiten Hälfte dem Druck von Gegner und vom Wind wacker entgegen halten. Durch die stürmischen Außenbedingungen wurde das gestrige Spiel für beide Mannschaften eine permanente Herausforderung. Die Meisterung dieser Herausforderung gelang der effizienten Mannschaft vom Fuße des Dambergs letzlich besser und Nico Steinmaßl konnte in der 85. Spielminute das 4:0 erzielen. Den Schlusspunkt setzte jedoch der Neuzeuger Routinier Stefan Zeilinger in der 88. Spielminute mit dem Ehrentreffer zum 1:4 aus Sicht der Neuzeuger. Während sich die Ulricher auf Platz 2 in einer durchaus komfortablen Tabellensituation befinden, werden die Neuzeuger in den kommenden Wochen alles in die Wagschale werfen müssen, um den drohenden Abstieg zu verhindern.





Stimme zum Spiel:

„Meine Mannschaft hat gegen Neuzeug erneut eine sehr, sehr reife Leistung an den Tag gelegt und die Jungs haben auch gezeigt, dass sie gut mit Druck umgehen können. Auch unsere Jungen machen es momentan sehr gut und ich bin wirklich zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft“ fasst Cheftrainer Andreas Milot das Spiel zusammen.

Die Besten: Stefan Gröbl (Rechtsverteidiger, St. Ulrich), Nico Steinmaßl (Zentrales Mittelfeld, St. Ulrich)

