Eine bärenstarke Halbzeit reicht: ASKÖ Oedt 1b bastelt weiter an eindrucksvollem Rückrundenstart

Details Montag, 27. März 2023 18:32

Kaum ein Team in der Landesliga Ost ist gerade so heiß wie die ASKÖ Oedt 1b: Inklusive Nachtragsspiele hatte man im neuen Jahr bereits vier Ligaspiele, konnte drei davon mehr als souverän gewinnen und musste sich nur gegen den formstarken USV St. Ulrich mit einem torlosen Remis begnügen. Die Defensive ragt dabei besonders heraus, kassierte man auch in den anderen Partien noch kein einziges Gegentor, erzielte unterdessen beachtliche zwölf Treffer selbst. Die Mannschaft von Neo-Coach Kurt Russ war auch im gestrigen Aufeinandertreffen mit der Union Putzleinsdorf in Topform, reichten den Traunern lediglich 45 gute Minuten um am Ende einen 4:0-Sieg einzufahren und ganz vorne dranzubleiben.

Oedter Offensive lässt Muskeln spielen

Die Hausherren hatten in den letzten nachhaltig gut gearbeitet und nahmen ihre Topform auch mit in die gestrige Begegnung: Von Beginn an war man die tonangebende Mannschaft und drängte einen in der gesamten ersten Hälfte maßlos überforderten Gegner bis an seine Grenzen. Mit von der Partie war auch wie in der Vorwoche Simon Abraham, eigentlich fester Bestandteil der ersten Mannschaft, der nur wenige Minuten nach Anpfiff schon zum ersten Mal seine Klasse aufblitzen ließ und als Assistgeber für Rumen Kerekovs ersten Tagestreffer fungierte (7.). Auch beim zweiten Treffer schlüpfte Abraham in die Vorbereiterrolle, diesmal verwertete Jovan Petrovic seelenruhig per Kopf zum 2:0 (24.). Man war nun nicht nur die klar bessere Mannschaft, sondern hatte sich auch einen komfortablen Vorsprung erspielt, worauf man sich aber keineswegs ausruhte. In der 32. Spielminute wusste man dem Gegner ein weiteres Mal wehzutun, diesmal war es Dino Kovacevic, der eine Hereingabe von Bohdan Kovalenko über die Linie drückte.

Traumkombination: Kerekov schnürt seinen vierten Doppelpack

Der mit Abstand schönste Tagestreffer fiel aber erst in Minute 37: Nach einem traumhaften Lupfer von Dragan Javorovic legte Kovalenko die Kugel direkt in die Mitte zu Kerekov, der sich nicht zwei Mal bitten ließ und eiskalt seinen Doppelpack schnürte – bereits der vierte in dieser Saison für den Torgaranten der Russ-Truppe. Die Messe war nach dieser eindrucksvollen Darbietung im ersten Durchgang schon gelesen, in Halbzeit zwei hielten die Gäste die Offensive der Hausherren besser in Schach, was aber auch daran lag, das man nach dem Seitenwechsel einen, wenn nicht sogar zwei Gänge runterschaltete. Dies resultierte in einer recht ereignisarmen zweiten Halbzeit, die nicht sonderlich viele Höhepunkte hatte.

Am kommenden Sonntag trifft die ASKÖ Oedt 1b auf die FC Blau-Weiß Linz Amateure, die Union Putzleinsdorf spielt tags zuvor gegen die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir sind relativ schnell in Führung gegangen, im Prinzip war es dann ein ungefährdeter Sieg. Dies gegen einen Gegner, der sich auf unserem Platz aufgrund der Größe etwas schwerer getan hat als auf heimischer Anlage."

Der Beste: Rumen Kerekov (ST)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – Union Putzleinsdorf, 4:0 (4:0)

37 Rumen Stefanov Kerekov 4:0

32 Dino Kovacevic 3:0

24 Jovan Petrovic 2:0

7 Rumen Stefanov Kerekov 1:0

