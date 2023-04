Nullnummer in St. Ulrich: SV Traun erkämpft sich Punkt in Unterzahl

Details Sonntag, 02. April 2023 15:05

In der 20. Runde der Landesliga Ost empfing die formstarke Truppe des USV St. Ulrich die SV Haka Traun in der Keep Cool Arena. Nachdem die Ulricher das Hinspiel in Traun mit 0:2 verloren haben, bot sich gestern Nachmittag die ideale Chance, um sich für die Hinspielniederlage zu rechen. Tabellarisch lagen die Ulricher im Vorfeld der Partie sogar auf Rang 3, während die Gäste aus Traun sich mitten im Abstiegskampf befinden.



Wetterbedingungen erschwerten Spielfluss

Durch das wechselhafte Wetter vor und nach dem Spiel war der Untergrund dementsprechend schwer zu bespielen, womit sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte schwer getan haben. Dennoch wollte keiner den Boden als Ausrede nehmen und die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch in der ersten Hälfte ab. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatten jedoch die Gäste, die den Ball im Zuge einer aussichtsreichen Chance an die Querlatte gedonnert haben – Traun hätte also auch gut mit einer Führung in die Halbzeit gehen können.





Durchwachsene zweite Halbzeit mit rassiger Endphase

Das Spiel blieb auch in der zweiten Spielhälfte sehr zweikampfbetont und rassig. Die Chancen blieben allerdings weiterhin aus und beide Mannschaften konnten nicht ihre Bestform an den Tag legen. Von einem fußballerischen Leckerbissen konnte man deshalb nicht sprechen, was jedoch auch an den schwierigen Rahmenbedingungen lag. Der Ulricher Christoph Kugfarth hatte gegen Ende des Spiels dennoch eine Großchance auf den ersten Treffer im Spiel, allerdings traf sein Freistoß die Latte. Als sich alles auf ein klassisches 0:0 hinauslief brachten die Gäste aus Traun jedoch noch einmal Schwung in die Partie mit einem Ausschluss. Stefan Grimm wurde nach einem harten Foulspiel in der 85. Minute noch vor dem Abfpiff von Schiedsrichter Robert Daniel verfrüht in die Dusche geschickt. Am Spielergebnis änderte dies dann allerdings nichts mehr und die beiden Mannschaften trennten sich mit einem gerechten Remis.





Stimme zum Spiel:

Josef Schmidbauer, Sektionsleiter USV St. Ulrich:

„Wir wussten, dass uns mit Traun ein schwieriger Gegner erwarten würde, der einem nichts schenkt. Im Hinblick auf die schwierigen Rahmenbedingungen und das Spiel können wir uns mit dem Punkt dennoch zufriedengeben, da uns die Trauner das Leben sehr schwer gemacht haben. Jetzt gilt es, den Fokus auf St.Magdalena zu richten und weiter zu machen.“



Die Besten: Christoph Kugfarth (Innenverteidiger, USV St. Ulrich), Loic Tenlep Tenlep (Verteidiger, HAKA Traun)

