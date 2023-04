Nächster Zu-Null-Erfolg für Russ-Truppe – ASKÖ Oedt 1b schießt sich an die Spitze

Details Freitag, 07. April 2023 17:12

Die Landesliga Ost hat – zumindest vorübergehend – einen neuen Tabellenführer: Die ASKÖ Oedt 1b. Vor dem anstehenden Osterwochenende absolvierten die Trauner die 21. Runde bereits am gestrigen Gründonnerstag, als man den SK ADmira Linz auf heimischer Anlage empfing. Bislang zeigte sich die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten in herausragender Verfassung und kassierte im Frühjahr noch kein einziges Gegentor – diese beachtliche Serie setzte man auch gegen die Urfahraner nahtlos fort und siegte mit 2:0.

Abraham bringt Oedt auf die Siegerstraße

Die junge Truppe der Admiraner tat sich von Beginn an schwer mit der hohen Intensität, die die Hausherren einmal mehr an den Tag legten. Die Offensivabteilung der Trauner glänzte immer wieder mit starkem Kombinationsspiel und gefährlichen Antritten über die Flügel, was in Minute 24 auch zum ersten Tor der Partie führte. Bei diesem Spielzug ließen die Gäste erst Bohdan Kovalenko zu viel Platz, der schickte Lukas Brunnmayr am linken Flügel auf die Reise, dessen Flanke Simon Abraham weltklasse per Volley in die Maschen lenkte. Und auch vor dem zweiten Treffer stand der ukrainische Legionär im Mittelpunkt des Geschehens, als sein Abschluss nach einem Doppelpass von Admira-Keeper Radler über den Querbalken gelenkt werden konnte, beim darauffolgenden Eckball nickte Dragan Javorovic das Spielgerät zum 2:0-Pausenstand ein (42.).

Torloser zweiter Durchgang

Nach Wiederanpfiff war es ein ähnliches Bild, welches die 100 anwesenden Zuschauer sahen: Eine enorm-kompakte Defensivabteilung der Urfahraner, die es einer technisch-versierten Oedter Truppe definitiv nicht leicht machen wollten und immer wieder auf Fehler lauerten. In punkto Durchschlagskraft und Chancenkreierung waren die Gastgeber aber weit nicht so erfolgreich wie im ersten Durchgang, sodass sich die Partie zunehmend im Mittelfeld abspielte. Bemerkenswert ist auch, dass am gestrigen Abend auf Seiten der ADmira teils von Beginn an und teils im Laufe der zweiten Hälfte gleich vier U18-Spieler zum Einsatz kamen und ihre Aufgaben ordentlich erledigten. Die einzige bemerkenswerte weitere Szene spulte sich in Minute 72 ab, als Paul Schörgenhuber wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah, Tore bekamen die Fans nicht mehr zu bejubeln.

Am kommenden Samstag trifft die ASKÖ Oedt 1b auf die ASKÖ Steinbach Schwertberg, der SK ADmira Linz spielt am selben Tag gegen die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wenn man das ganze Match Revue passieren lässt, muss man mit dem 2:0 zufrieden sein. Die Admira ist sehr kompakt gestanden und hat immer wieder auf Fehler von uns gelauert, den Gefallen haben wir ihnen aber nicht getan. Der Sieg geht so in Ordnung für uns, auch wenn sich jeder von uns erwartet, dass wir noch mehr Tore schießen. Das ist oft gegen solche Mannschaften, die die Räume so eng machen, nicht so einfach. Meine Mannschaft setzt die Vorgaben sehr gut um und ist sehr willig und lernfähig, das gefällt mir sehr."

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SK ADmira Linz, 2:0 (2:0)

42 Dragan Javorovic 2:0

24 Simon Abraham 1:0

