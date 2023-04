Nächste Pleite für BW Linz Amateure: SPG St. Florian/Niederneukirchen feiert Arbeitssieg

Details Freitag, 07. April 2023 17:58

Ein richtungsweisendes Match stand am gestrigen Donnerstagabend auf dem Programm: Die SPG St. Florian/Niederneukirchen empfing die Blau-Weiß Linz Amateure. Die Ausgangslage war nach einem Blick auf die Tabelle recht klar: Es wurde ein recht ausgeglichenes Match erwartet, wobei die Florianer doch die Favoritenrolle inne haben sollten. Jenen Erwartungen wurde das Duell auch gerecht, dank eines Elfmtertreffers siegte die Wahlmüller-Truppe knapp mit 1:0. Die Situation bei den Stahlstädtern spitzt sich indes zu, nach der heroischen Auferstehung des SK St. Magdalena hatte man in der letzten Woche die rote Laterne übernommen.

Hausherren bekommen Elfmeter zu wichtigem Zeitpunkt

Es war das klassische Aufeinandertreffen zweier Teams, die absolut nichts zu verschenken haben. So standen allem voran Zweikämpfe und Unterbrechung auf dem Programm, richtige Torchancen waren eher Mangelware. Lediglich Halbchancen und Versuche aus der Distanz bekamen die 120 anwesenden Zuschauer vorerst zu sehen, zudem scheiterte St. Florians Jakob Andeßner knapp am Aluminium und einmal verfehlte Mario Kvesa nur knapp den Kasten – die vielversprechendsten Einschussmöglichkeiten der Teams. Trotz leichter spielerischer Überlegenheit waren es aber dann, ausgerechnet in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Hausherren, die in Führung gingen. Nach einem Handelfmeter übernahm Konstantin Waglhuber die Verantwortung und besorgte seinem Team vom Punkt die Führung (46.).

Spannung bis zum Schlusspfiff

In der zweiten Hälfte fokussierten sich die Mannen von Wilhelm Wahlmüller vorwiegend auf die Defensivarbeit und versuchten über schnell-vorgetragene Nadelstiche den Sack zuzumachen. Dies schien auch ganz gut zu klappen: Während man hinten kaum etwas zuließ und dem Gegner mit fortschreitender Spieldauer zunehmend der Saft ausging, hatte man nach schnellem Umschalten selbst die Chance für klare Verhältnisse zu sorgen – Lorenz Ecker vergab jedoch kläglich, sodass es weiterhin spannend blieb. Sonderlich viel gelang der Jagodic-Truppe aber nicht mehr, lediglich ein Mal stellte man St. Florian Keeper Florian Gruber so richtig auf die Probe, der konnte den Distanzschuss aber entschärfen und bewahrte sein Team somit vor dem Ausgleich.

Am nächsten Samstag reist St. Florian/Niedern. zum SK ADmira Linz, zeitgleich empfangen die FC Blau-Weiß Linz Amateure den SC Ebner-Trans Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Summa summarum war das ein richtiger Arbeitssieg, oder wie man so sagt auch ein bisschen schmutziger Sieg. Damit können wir jetzt das lange Osterwochenende genießen."

Die Besten: Andreas Baschinger und Konstantin Waglhuber (beide IV)

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:0 (1:0)

46 Konstantin Waglhuber 1:0

