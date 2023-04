Union Bad Leonfelden bezwingt Rohrbach im Gipfeltreffen

Details Samstag, 08. April 2023 22:08

In der 21. Runde der Landesliga Ost empfing die SU Vortuna Bad Leonfelden die UFC PIENO Rohrbach-Berg im Gipfeltreffen der Landesliga Ost. Neben der geografischen Nachbarschaft waren die beiden Mannschaften im Vorfeld der Partie auch in der Tabelle sehr knapp beieinander. Ein mickriger Zähler trennte die beiden Teams, die sich beide zurecht Hoffnungen auf den Austieg in die OÖ-Liga machen. Spannung war somit definitiv vorprogrammiert und das Spiel bat einen sehr hohen Unterhaltungswert.

Offener Schlagabtausch in der Anfangsphase

Die Gäste aus Rohrbach begannen die Partie direkt mit einer offensiven Spielausrichtung und hatten bereits in der zweiten Spielminute eine aussichtsreiche Chance auf den frühen Führungstreffer. Allerdings war Florian Froschauer im Tor der Bad Leonfeldner hellwach und vereitelte die Gelegenheit. Nachdem die Rohrbacher die dominante Anfangsphase nicht für sich nutzen konnten, nahm sich Marcel Schenk ein Herz und feuerte das Spielgerät außerhalb vom Sechzehner ins Tor zum 1:0 für die Hausherren.

Führungstreffer beflügelt Bad Leonfelden

Mit der Führung im Rücken wurden die Bad Leonfeldner dann auch zunehmend selbstbewusster und kamen zu mehr Spielanteilen. Diese konnten die Schützlinge von Cheftrainer Daniel Mair auch effizient nutzen. In der 39. Spielminute erzielte Leon Ilic mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck das 2:0 für die Gastgeber. Der Rohrbacher Keeper Weidinger war in dieser Aktion chancenlos und somit mussten die Rohrbacher mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Radouch setzt die Kirsche auf die Sahnetorte

Die Gäste aus Rohrbach reagierten auf den Halbzeitrückstand und Simon Grünzweil ersetzte Jozo Marijanovic zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber auch dieser Wechsel konnte nicht zur Steigerung der Effizienz der Rohrbacher vor dem gegnerischen Tor beitragen. Alle aussichtsreichen Chancen der Gäste scheiterten am Bad Leonfeldner Schlussmann Florian Froschauer, der mal wieder einen Sahnetag erwischt hatte. Doch damit nicht genug. In der 55. Spielminute nahm David Radouch denen Rohrbacher alle Hoffnungen auf einen möglichen Punktgewinn, indem er einen Freistoß in den gegnerischen Kasten zum 3:0 hineinzirkelte. Auch danach gelang es denen Rohrbachern trotz vieler Bemühungen nicht, das Bad Leonfeldner Bollwerk zu überwinden und es blieb letztendlich beim 3:0.

Christian Riener, sportlicher Leiter Union Bad Leonfelden:

"Wir sind sehr froh, dass wir heute ein sehr intensives Derby für uns entscheiden konnten. Der Sieg war letztendlich sehr verdient, auch wenn er vielleicht ein Spur zu hoch ausgefallen ist. Jetzt gilt es den Fokus auf das nächste Spiel gegen Donau Linz zu richten und weiterhin gute Leistungen wie heute an den Tag zu legen."

Die Besten: Florian Froschauer (Torwart, Bad Leonfelden)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei