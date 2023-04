Torreiches Remis in Bad Leonfelden: St. Ulricher Mentalitätsmonster ringen Tabellenführer einen Punkt ab

Details Samstag, 22. April 2023 10:33

Am Freitagabend traf die SU Vortuna Bad Leonfelden auf den USV St.Ulrich in der 23. Runde der Landesliga Ost. Knapp 250 Fans versammelten sich in der Vortuna Arena, um sich das Duell des Tabellenführers gegen die aufstrebenden Ulricher anzusehen. Für Bad Leonfelden bot sich die Möglichkeit an, den Abstand auf den Verfolger aus Oedt zu vergrößern. Allerdings trafen sie mit St.Ulrich auf einen euphorisierten Gegner, der momentan aufgrund zahlreicher Vertragsverlängerungen und einer starken Hinrunde durchaus einen Stolperstein darstellen konnte.

Doppelschlag der Hausherren binnen weniger Minuten

Die Gäste aus St.Ulrich gingen durchaus selbstbewusst in die Partie und konnten den Hausherren aus Bad Leonfelden sehr gut Paroli bieten. Allerdings stand David Radouch in der 22. Spielminute goldrichtig und erzielte nach einem Standarad den 1:0 Führungstreffer für die Gastgeber. Diesen konnten die Gäste aus St.Ulrich zunächst nur schwer verdauen und drei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Ulricher. Diesmal war es Leon Ilic, der Keeper Alexander Mitterbauer keine Chance ließ und die Führung von Bad Leonfelden auf 2:0 erhöht hat. Mit jener 2:0 Führung gingen die Gastgeber dann auch in die Halbzeit.

St. Ulrich zeigt anderes Gesicht in der zweiten Hälfte und kämpft sich zurück

Cheftrainer Andreas Milot hat auf Seiten von St.Ulrich scheinbar die richtigen Worte in der Halbzeitansprache gefunden und seine Schützlinge zeigten in der zweiten Spielhälfte ein ganz anderes Gesicht. In der 53. Spielminute erzielte Arslan Nesimovic nach toller Vorarbeit von Nico Steinmaßl den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Steinmaßl, der eben noch Vorbereiter war, zog nur drei Minuten später aus der Distanz ab und feuerte das Spielgerät in die Maschen zum vorübergehenden 2:2 Ausgleichstreffer.





Spannung bis zum Schluss

Das plötzliche Comeback der Gäste verunsicherte die Gastgeber aus Bad Leonfelden keineswegs und ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 57. Spielminute, also eine Minute nach dem Ausgleich, erzielte Leon Ilic die 3:2 Führung im direkten Gegenzug und schnürte somit einen Doppelpack. Doch die Ulricher ließen den Kopf nicht hängen und kämpften sich erneut zurück. Youngster Mathias Spath stand in der 65. Spielminute nach einem Eckball genau richtig und nickte das runde Leder zum 3:3 gekonnt in die Maschen hinein. Das Offensivspektakel ging zwar weiter, Tore fielen im weiteren Verlauf der Partie allerdings keine mehr und die Mannschaften trennten sich mit einem Remis.



Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

„Die Mannschaft hat heute vor allem in der zweiten Halbzeit sehr viel Mentalität und Kampfgeist gezeigt. Darauf bin ich sehr stolz und auf diese Leistung können wir definitiv aufbauen.“



Die Besten: Nico Steinmaßl (St. Ulrich, zentrales Mittelfeld), Sebastian Wimmer (St.Ulrich, zentrales Mittelfeld)

