ASKÖ Oedt 1b setzt beeindruckende Serie fort und bringt Donau Linz herbe Pleite bei

Details Samstag, 22. April 2023 23:32

Die englische Woche war keine gute für die ASKÖ Donau Linz: Erst ging man im Cup-Fight beim SV Bad Schallerbach sang- und klanglos mit 0:5 unter, ehe man in der Liga auf die wohl formstärkste Mannschaft des Frühjahrs traf, die ASKÖ Oedt 1b. Die zweite Garnitur des unangefochtenen OÖ-Liga-Spitzenreiters machte dort weiter, wo man in den bisherigen Runden bereits angesetzt hatte – nämlich die Liga aufzumischen. Auch im fünften Spiel unter Kurt Russ kassierten die Trauner kein Gegentor, siegte man eindrucksvoll mit 3:0 gegen die Kaltak-Truppe.

Debütant bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Es wurde ein absolutes Topspiel zweier Spitzenteams erwartet und dies bekamen knapp 150 Zuseher auf der Transdanubia Sportanlage in Oedt auch zu sehen. Die Kleinmünchner fanden ohne sonderlich zwingend zu werden eigentlich gut in die Partie und begegneten den Traunern zumindest spielerisch auf Augenhöhe. In punkto Effektivität und Zielstrebigkeit im Angriffsspiel war jedoch ein Klassenunterschied erkennbar, wusste die Russ-Elf deutlich mehr aus ihren Vorstößen zu machen. Chinonso Eziekwe, der bisher in der ersten Mannschaft als Joker fungierte und in der 1b debütierte, krönte in der 34. Minute seinen ersten Auftritt mit dem Führungstreffer. Der nigerianische Legionär der Oedter kam im Strafraum an die Kugel und vollstreckte gekonnt aus der Drehung. Nur drei Minuten später, bereits der nächste Treffer: Dragan Javorovic wurde per Lochpass in Szene gesetzt und schob gekonnt ins lange Eck ein – 2:0.

Eziekwe-Doppelpack bricht Donau endgültig das Genick

Einen schnellen Doppelschlag brauchte es, um einem bislang soliden Auftritt der Gäste ein Ende zu setzen. Obendrein musste man vor dem Pausenpfiff gar noch einen Gegentreffer schlucken. Erneut machte Eziekwe auf sich aufmerksam und überhob Donau-Schlussmann Ales Pavelec eiskalt zum 3:0-Pausenstand. Die zweite Hälfte verlief dann ganz nach dem Motto "Oedt muss nicht, Donau kann nicht wirklich". Ein großes Aufbäumen seitens der Kleinmünchner war nicht klar erkennbar, indes erarbeiteten sich die Hausherren noch die eine oder andere gute Chance, legten jedoch nicht wie in Durchgang eins die nötige Kaltschnäutzigkeit an den Tag.

Am kommenden Samstag trifft die ASKÖ Oedt 1b auf die SU Vortuna Bad Leonfelden, die ASKÖ Donau Linz spielt tags zuvor gegen die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg, den sich die Mannschaft durch die sehr gute Leistung auch erarbeitet hat."

Der Beste: Chinonso Eziekwe (ST)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – ASKÖ Donau Linz, 3:0 (3:0)

44 Chinonso Emmanuel Eziekwe 3:0

37 Dragan Javorovic 2:0

34 Chinonso Emmanuel Eziekwe 1:0

