SV Traun und Putzleinsdorf trennen sich mit einem torreichen Remis

Details Sonntag, 23. April 2023 11:56

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga Ost empfing der SV HAKA Traun die Union Putzleinsdorf am Sportplatz in Traun vor 250 Zusehern. In der Tabelle trennte die beiden Mannschaft im Vorfeld der Partie nur ein mickriger Zähler. Ein Sieg im Duell gegen den direkten Nachbarn in der Tabelle wäre für beide Seiten befreiend gewesen, da beide den Klassenerhalt noch lange nicht als gesichert betrachten können und die auf Platz 13 rangierenden Neuzeuger am Vortag drei Punkte näher herangerutscht sind.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Brisanz der Tabellensituation war auch auf dem Spielfeld in Traun wiedererkennbar. In den ersten 30 Minuten der ersten Spielhälfte haben sich beide Teams vorsichtig ins Spiel hereingetastet und keiner wollte früh ins Risiko gehen. Doch dann klingelte es nach einem Standard im Kasten der Trauner. Matyas Markytan erzielte in der 32. Spielminute den 1:0 Führungstreffer aus Sicht der Gäste. Doch die Reaktion der Trauner ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später folgte der prompte Gegenzug der Gastgeber und Tunahan Furnucu verwertete eine Flanke zum Ausgleich mit dem die Mannschaften dann auch in die Halbzeitpause gingen.

Traun zeigt Mentalität

Die Gäste aus Putzleinsdorf kamen gestärkt aus der Pause und konnten in der 50. Spielminute durch ihre gefürchteten Standards erneut ein Tor erzielen. Diesmal war es Daniel Fuchs, der das runde Leder in die Maschen bugsierte und die Putzleinsdorfer erneut in Führung brachte. Doch die Hausherren ließen den Kopf nicht hängen und kämpften sich zurück in die Partie. Nach einem Eckball landete der Ball per Abpraller bei Sasa Petkovic, der das Spielgerät in der 68. Minute zum 2:2 Ausgleich in den gegnerischen Kasten hineingebolzt hat. Doch damit nicht genug. Nach einem Angriff der Trauner in der 76. Spielminute stand Petkovic erneut goldrichtig und erzielte den 3:2 Führungstreffer für die Trauner.

Erneuter Augleich in hitziger Schlussphase

In einer hitzigen Schlussphase gelang dann jedoch denen Gästen das Comeback. Wolfgang Ranetbauer erzielte in der 82. Minute den Ausgleich zum 3:3, wodurch das Spiel noch spannender wurde. In der Nachspielzeit hagelte es dann noch gelbe Karten und Spielunterbrechungen durch Wechsel - am Spielstand haben diese schlussendlich nichts mehr geändert und das fulminante Duell endete mit einem 3:3 Remis.

Bernhard Plöchl, Co-Trainer SV Traun:

"Die Putzleinsdorfer haben uns das Leben heute schwer gemacht und uns vor viele Herausforderungen gestellt. Dennoch haben wir Mentalität gezeigt und haben uns immer wieder stark zurück ins Spiel gekämpft, wodurch das Unentschieden am Ende des Tages ein gerechtes Ergebnis ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

