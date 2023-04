ASKÖ Donau Linz fährt in Unterzahl wichtigen Dreier im Aufstiegskampf ein

Details Samstag, 29. April 2023 09:49

Im Rahmen der 24. Runde der Landesliga Ost empfing am gestrigen Samstagnachmittag der ASKÖ Donau Linz die SPG TTI St.Florian/Niederneukirchen in der Linz AG Arena. Für die Schützlinge von Adnan Kaltak war es durchaus ein wichtiges Spiel, da man mit einem Sieg den Anschluss an die oberste Tabellenregion wahren konnte, in der es momentan sehr eng hergeht. Die Gäste aus St.Florian befanden sich im Vorfeld der Partie mit soliden 27 Zählern auf dem neunten Tabellenrang und hatten vermutlich etwas weniger Druck vor dem Spiel.

Donau Linz gibt früh im Spiel den Ton an

Die Gastgeber untermauerten ihre Ambitionen im Kampf um die Aufstiegsplätze von Minute eins an und bestimmten das Spielgeschehen in der Anfangsphase. Durch kluges Pressing konnte man den Gegner aus St.Florian bereits früh unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Allerdings ließen sich die St.Florianer nach der anfänglichen Druckphase nicht allzu sehr beeindrucken und versuchten, die Elf von Adnan Kaltak mit Kontern zu überwinden. Als die Gäste besser ins Spiel hineinfanden, erzielten die Linzer jedoch fortan den ersehnten Treffer zur Führung. Nach einer Zuckerflanke von Christoph Oberergger war Matej Vidovic zur Stelle. Er nahm den Ball volley und knallte ihn mit voller Wucht unter die Latte des Kastens von Florian Gruber, der in dieser Situation chancenlos war.

Kartenfestival nach Führung der Hausherren

Nach dem Führungstreffer gelang es denen Linzern weiterhin, das Spielgeschehen zu dominieren und wenig gegnerische Chancen zuzulassen. Das Spiel wurde dann jedoch ein wenig ruppiger, was auch an der kurzen Zündschnur von Schiedsrichter Markus Wimmer lag. Die Gäste aus St.Florian mussten in der ersten Hälfte bereits drei gelbe Karten einstecken - alle wegen vermeintlicher Unsportlichkeiten. Der Linzer Aid Vojic kassierte in der 37. Spielminute die erste gelbe Karte für die Heimmannschaft wegen Kritik.

Platzverweis bringt St. Florian spät zurück in die Partie

Auch in der zweiten Hälfte gab es weiterhin mehrere Verwarnungen. Trotz der spielerischen Überlegenheit kassierten die Linzer mehrere gelbe Karten vom Schiedsrichter Wimmer. In der 73. Spielminute erhielt Roman Hintersteiner die Ampelkarte und wurde somit des Feldes verwiesen. Durch die Überzahl kamen dann die Gäste aus St.Florian noch einmal ins Spiel und wurden noch einmal gefährlicher, allerdings ohne Ertrag. Somit gelang denen Linzern der ersehnte Sieg im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Adnan Kaltak, Cheftrainer ASKÖ Donau Linz:

"Auch wenn die St.Florianer nach dem Platzverweis noch einmal stärker ins Spiel gekommen sind, haben wir in Summe einen dominanten Auftritt hingelegt, weshalb der Sieg für uns auf alle Fälle verdient ist."

Die Besten: Fabian Palzer, Matej Vidovic (beide Donau Linz)

