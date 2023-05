ASKÖ Oedt 1b bezwingt Bad Leonfelden im Spitzenspiel deutlich mit 5:1

Details Sonntag, 30. April 2023 15:41

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing die ASKÖ Oedt 1b die SU Vortuna Bad Leonfelden in der 24. Runde der Landesliga Ost. Für die Spitzenreiter aus Oedt galt es gestern, den ersten Tabellenplatz nicht an den Konkurrenten aus Bad Leonfelden zu verlieren, da diese im Vorfeld der Partie punktegleich mit dem Hausherren aus Oedt waren. Durch die bessere Tordifferenz war jedoch Oedt noch vorne, allerdings geht es an der Spitze der Landesliga Ost zurzeit sehr eng her, weshalb beide Mannschaften auf Sieg spielen mussten.

Oedt mit fulminanter ersten Halbzeit

Die Gastgeber aus Oedt untermauerten ihre Titelambitionen jedoch von Minute eins an und kontrollierten das Spiel in der Anfangsphase. Diese Dominanz konnten die Schützlinge von Kurt Russ bereits in der 15. Spielminute in ein Tor ummünzen. Dino Kovacevic gelang der frühe Treffer zur Führung für die Gastgeber und nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Diesmal war Florian Aigner zur Stelle und erhöhte die Führung der Hausherren auf 2:0. Doch damit nicht genug. In der 33. Spielminute war es erneut Florian Aigner, der den gegnerischen Keeper Florian Froschauer verlud und somit seinen Doppelpack schnüren konnte. Mit einer dominanten ersten Halbzeit der Gastgeber und der damit einhergehenden 3:0 Führung gingen beide Mannschaften dann in die Halbzeitpause.

Bad Leonfelden mit Reaktion nach der Pause

Die Schützlinge von Daniel Mair kamen nach einer desolaten ersten Halbzeit mit einem neuen Schwung aus der Kabine und stellten die Gastgeber vor Probleme in der Defensive. Nur vier Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit gelang dem Bad Leonfeldner Youngster Tobias Killinger der Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht der Gäste. Danach agierten die Männer von Mair noch offensiver und hatten auch Chancen auf das 2:3. Doch die Hausherren aus Oedt fanden mit fortlaufender Spieldauer wieder besser in die Partie und konnten in der 65. Spielminute das 4:1 erzielen. Erneut war es der Serientäter Florian Aigner, der damit einen Hattrick erzielen konnte. Die Spieler von Oedt ließen auch nach dem 4:1 nicht locker. Der eingewechselte Routinier Rumen Kerekov setzte mit dem 5:1 in der 82. Spielminute noch die Kirsche auf die Sahnetorte und erzielte den letzten Treffer in der Partie.

Kurt Russ, Cheftrainer ASKÖ Oedt 1b:

"Wir konnten heute einen sehr überzeugenden Auftritt zeigen und haben das Spiel sehr verdient gewonnen, auch in der Höhe. Allerdings dürfen wir uns nicht auf dem ersten Tabellenplatz ausruhen und müssen weiterhin Spiel für Spiel fokussiert bleiben, damit wir am Ende der Saison unsere Ziele erreichen können."

Die Besten: Florian Aigner (ASKÖ Oedt 1b).

