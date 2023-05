Neuzeuger Serie beendet: Putzleinsdorf feiert wichtigen Sieg gegen die Konkurrenz aus Neuzeug

Details Montag, 01. Mai 2023 21:44

Im Nachtragsspiel der 22. Runde der Landesliga Ost empfing die Union Putzleinsdorf den ATSV Neuzeug.Für beide Mannschaften war das Duell von enormer Bedeutung, da beide im Vorfeld der Partie 22 Zähler auf dem Konto hatten und die Putzleinsdorfer nur wegen dem besseren Torverhältnis vor den Gästen aus Neuzeug rangierten. Nachdem die beiden Verfolger St.Magdalena und die Blau Weiß Linz Amateure in der Rückrunde ebenfalls emsig Punkte sammeln, hatten beide ordentlich Druck auf dem Kessel, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren.

Putzleinsdorf mit mehr Biss in der Anfangsphase

Die Hausherren aus Putzleinsdorf fanden von Minute eins an gut in die Partie und man konnte einen enormen Druck auf die Schützlinge von Markus Allerstorfer ausüben. Aus diesem Druck resultierte schlussendlich auch der frühe Führungstreffer für die Gastgeber. Alexander Ecker war in der 11. Spielminute zur Stelle und beförderte das Spielgerät rein in die Maschen zum Führungstreffer für die Hausherren. Und die Spieler von Adis Mujkanovic ließen den Fuß nicht weg vom Gaspedal. Nur sieben Minuten nach dem ersten Tor konnte Leon Wögerbauer zur 2:0 Führung erhöhen und die Gäste aus Neuzeug waren bedient.

Parierter Elfmeter als Wendepunkt?

Auch nach dem zweiten Treffer blieben die Gastgeber auf dem Drücker. Nur wenige Minuten nach dem 2:0 bekamen die Putzleinsdorfer einen Strafstoß zugesprochen. Diesen konnte der Neuzeuger Keeper Rene Eibl jedoch souverän parieren und die Dominanz der Putzleinsdorfer begann zu kippen. Nach dem gehaltenen Elfer ging nämlich ein Ruck durch die Neuzeuger Mannschaft und sie kamen immer besser in die Partie. In der 37. Spielminute gelang dem Neuzeuger Youngster Felix Gerstmayer der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste und plötzlich war wieder alles möglich in der Partie.

Dorfer macht den Sack zu

In der zweiten Häflte gestaltete sich die Partie dann relativ offen und beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten in der Offensive. Bis zur 72. Spielminute gelang es jedoch beiden Teams nicht, die Chancen in Tore umzumünzen. In jener 72. Spielminute gelang denen Gastgebern jedoch der Treffer zum 3:1 durch Paul Dorfer, der den zweiten Treffer im zweiten Spiel in Folge erzielen konnte. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch und Putzleinsdorf gelang es, die Neuzeuger Siegesserie zu beenden und wichtige drei Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

DI (FH) Bernhard Prechtl, Obmann Putzleinsdorf:

"Auch wenn es heute ein sehr umkämpftes Spiel war, haben wir uns den Sieg vor allem mit der starken Leistung in der ersten Hälfte verdient. Auf diese Leistung wollen wir aufbauen, da in den kommenden Wochen schwere Aufgaben auf uns warten im Kampf um den Klassenerhalt."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

