SPG St. Florian/Niederneukirchen biegt SK ADmira Linz

Etwas verspätet begegneten sich im Nachtrag am gestrigen Abend zwei direkte Tabellennachbarn – die SPG St. Florian/Niederneukirchen gastierte beim SK ADmira Linz. Das erwartet spannende Spiel bekamen etwa 95 Zuschauer auch zu sehen, in einer heiß-umkämpften Partie konnten sich die Sängerknaben am Ende mit 1:0 durchsetzen. Für die Urfahraner war es die vierte Pleite im Gang, rutschten die Kuranda-Schützlinge in den vergangenen Wochen auch in der Tabelle etwas ab.

Gäste finden nach Startschwierigkeiten in die Partie

Die Hausherren legten einen engagierten Start hin und hatten in den Anfangsminuten auch mehr vom Spiel. Nach knapp zehn Minuten, dann auch die erste richtig gute Einschussmöglichkeit. Paul Schörgenhuber tauchte alleine vor St. Florian-Keeper Florian Gruber auf, letzterer blieb im 1-gegen-1 jedoch Sieger. Diese Aktion fungierte gleichsam als Weckruf für von da an wieder hellwache Gäste, die ebenso wie der Gegner gleich zu einer guten Möglichkeit kamen. Auch diesmal blieb aber der Schlussmann Sieger, Admiras Serdar Salur konnte den Abschluss von Lorenz Ecker parieren. Bis zur Pause war die Wahlmüller-Truppe auch spielbestimmend, konnte aus Chancen und Weitschüssen aber kein Kapital schlagen.

Pavlovic-Treffer reicht St. Florian

Nach dem Seitenwechsel hatte der OÖ-Liga-Absteiger dann etwas mehr Glück im Abschluss: Mit einem Flachschuss aus von der Strafraumgrenze bezwang Ivan Pavlovic Salur und brachte sein Team in Führung (49.). Mit dem Führungstreffer im Rücken spielte man auch in der Folgephase befreit auf und hatte das Kommando über – einziges Manko: Man war im vorderen Drittel zu harmlos und verabsäumte es, den Deckel draufzumachen. Auch der Gegner strahlte in der Schlussphase nicht die nötige Torgefahr aus und tat sich gegen diszipliniert-verteidigende Gäste schwer, sodass es am Ende beim 1:0 aus Sicht der SPG St. Florian/Niederneukirchen blieb.

Das nächste Mal ist der SK ADmira am 06.05.2023 gefordert, wenn man beim SV HAKA Traun antritt. Am 05.05.2023 empfängt die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen in der nächsten Partie die ASKÖ Oedt 1b.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Der Sieg war meiner Meinung nach völlig verdient, die ADmira hatte bis auf die Gelegenheit zu Beginn nicht wirklich eine Torchance. Man muss aber dazusagen, dass bei uns zwei, drei Spieler gefehlt haben und beim Gegner hat auch der ein oder andere Stammspieler gefehlt. Pauschallob an meine Mannschaft, englische Wochen sind nicht ganz so einfach."

Die Besten: Stephan Drechsel (ZM), Thomas Mitterndorfer (ZM), Ivan Pavlovic (ZOM), Konstantin Waglhuber (IV)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 0:1 (0:0)

49 Ivan Pavlovic 0:1

