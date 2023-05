UFC Rohrbach-Berg setzt sich knapp gegen mentalitätsstarke Putzleinsdorfer durch

Details Sonntag, 07. Mai 2023 09:19

Am Samstagnachmittag empfing der UFC PIENO Rohrbach-Berg die Union Putzleinsdorf im Zuge der 25. Runde der Landesliga Ost. Für die Gastgeber aus Rohrbach war es durchaus eine wichtige Partie, nachdem man die letzten 3 Spiele allesamt verloren hat und den Anschluss an die oberste Tabellenregion verloren hat. Die Putzleinsdorfer befinden sich hingegen noch im Kampf gegen den Relegationsplatz, wo die Jäger Neuzeug und St.Magdalena momentan auf sie lauern. Ambitionen auf einen Sieg waren somit auf beiden Seiten vorhanden, weshalb eine spannende Partie quasi vorprogrammiert war.

Rohrbach mit mehr Biss im ersten Durchgang

Auch wenn man den Schützlingen von Cheftrainer Christian Eisschiel einen gewissen mentalen Ballast der letzten drei Spiele anerkennen konnte, nahmen sie in der Anfangsphase das Zepter in die Hand und waren die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. In jener dominanten Anfangsphase fiel dann auch der Führungstreffer für die Rohrbacher. Markus Gahleitner war in der 24. Spielminute zur Stelle, verlud den Putzleinsdorfer Keeper Fabian Magauer, und erzielte den Führungstreffer für Rohrbach. In der 39. Minute bekamen die Hausherren dann auch noch einen Strafstoß zugesprochen. Davor Brajkovic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfer trocken zum 2:0. Mit jenem Spielstand gingen die beiden Mannschaften letztendlich auch in die Halbzeitpause.

Putzleinsdorf dreht den Spieß um

Die Putzleinsdorfer ließen sich von der Halbzeitführung der Gastgeber zur Halbzeit nicht beeindrucken und zeigten in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. In der 65. Spielminute erzielte Matyas Markytan den Ausgleichstreffer für die Gäste aus Putzleinsdorf und den 1:2 Anschlusstreffer aus Sicht der Gäste. Mit diesem Treffer wurde die Partie noch brisanter. Denen Rohrbachern gelang es jedoch, die Führung nur zehn Minuten später erneut auszubauen. Stefan Sandner stand nach einem Standard der Rohrbacher in der 75. Spielminute goldrichtig und erzielte den 3:1 Führungstreffer. Doch die Partie war zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht gelaufen. Die Gäste aus Putzleinsdorf bewiesen trotz des erneutem Rückschlags Moral und kämpften weiter. Diese Bemühungen wurden in der 84. Spielminute dann auch belohnt. Erneut war es Matyas Markytan, der den Treffer für die Putzleinsdorfer erzielte und noch einmal richtig Feuer ins Spiel brachte. In einer heißen Schlussphase konnte man die Rohrbacher Defensive jedoch nicht mehr überwinden und man musste die knappe Niederlage hinnehmen.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

"Der heutige Sieg war am Ende des Tages durchaus verdient, aber sehr hart erarbeitet. Wir müssen solche Spiele in Zukunft einfach früher entscheiden und den Sack auch mal zu machen, um intensive Schlussphasen wie heute zu vermeiden."

Die Besten: Patrick Thaller (Innenverteidiger, Rohrbach), Clemens Harringer (Torwart, Rohrbach)

