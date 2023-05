Big-Points im Abstiegskampf: SV Traun beendet die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 07. Mai 2023 15:03

Die vergangenen Wochen waren hart für den SV Traun – inklusive Nachtragsspiel absolvierte die Erbschwendtner-Truppe bereits acht Partien im Frühjahr, drei davon konnte man gewinnen. Besonders gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf weiß man zu performen, so auch am gestrigen Samstag. Gegen einen seit Wochen ersatzgeschwächten SK ADmira Linz fuhren die Trauner auf eigener Anlage wichtige drei Punkte ein.

Kober trifft zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt

Zurzeit läuft einfach alles gegen die Urfahraner. Auch diesmal wurde man vom Verletzungsteufel nicht verschont, verletzte sich Kapitän David Köpf bereits beim Aufwärmen. Die Hausherren starteten indes druckvoll in die Partie, hatten von Beginn an das Kommando über und fanden auch die ein oder andere gute Chance vor. Inmitten der ersten Hälfte verlor man aber etwas den Faden, sodass auch die Gäste aus der Landeshauptstadt auf spielerischer Ebene mehr Freiheiten genießen durften, ehe kurz vor der Pause dann doch die Gastgeber in Führung gingen. Rene Kober staubte nach einem abgewehrten Freistoß ab (41.) und sorgte dafür, dass die Erbschwendtner-Truppe mit einer hauchdünnen Führung in die Kabine ging.

Aluminium macht den Teams zu schaffen

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Heimischen in punkto Intensität und Laufbereitschaft noch eine Schippe draufzulegen, was sich auch in der Chancenkreierung widerspiegelte. Trauns Nedim Duric stand in dieser Phase immer wieder im Mittelpunkt, scheiterte der Mittelfeldspieler der Hausherren gleich zwei Mal an der Torumrahmung. Auch in der 52. Spielminute traf Duric nach einer Freistoßflanke nur das Aluminium, konnte im Nachschuss die Kugel aber zum 2:0 über die Linie drücken. Postwendend hatte man dann Glück, dass auch der Kontrahent mit jenem Pech Bekanntschaft machte, traf auch Admiras Fabio Weissenberger nur die Unterkante der Latte. Infolgedessen konnten sich die Trauner im Defensivverbund stabilisieren und ließen in der Schlussphase so gut wie garnichts zu.

Während der SV Traun am kommenden Samstag die ASKÖ Steinbach Schwertberg empfängt, bekommt es der SK ADmira am selben Tag mit dem SK St. Magdalena zu tun.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir konnten einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf einfahren. Beide Teams hatten natürlich ihre Defizite, wir mussten ohne unseren Start-Stürmer spielen, bei der Admira haben auch einige gefehlt. So war es nicht das Überdrüber-Spiel."

Die Besten:

SV Traun: Nedim Duric (LF), Rene Kober (ZOM)

SK ADmira Linz: Fabio Weissenberger (LF/ST)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SK ADmira Linz, 2:0 (1:0)

52 Nedim Duric 2:0

41 Rene Kober 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei