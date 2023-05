Abstiegskampf-Krimi in der Landeshauptstadt: SK St. Magdalena setzt sich knapp gegen BW Linz Amateure durch

Details Sonntag, 07. Mai 2023 23:05

Die womöglich bedeutendste Partie an diesem Wochenende ging in Urfahr von der Bühne: Der SK St. Magdalena gastierte am SV Urfahr-Platz in Linz bei den FC Blau-Weiß Linz Amateuren – der Vorletzte traf also auf das Tabellenschlusslicht. In der Vorwoche konnte die zweite Garnitur des Zweitligaklubs ordentlich aufzeigen, ging man nach einer starken Leistung und einhergehendem 4:1-Sieg gegen Traun mit ordentlich Selbstvertrauen in das Kellerderby.

Dochnal-Treffer spielt Gästen in die Karten

Die Wichtigkeit der Partie war von Beginn an sichtlich erkennbar: Die beiden Teams schenkten sich keinen Millimeter, waren gleichsam aber genauso darauf bedacht, sich keinen kapitalen Fehltritt zu erlauben um dem Gegner eine Einschussmöglichkeit zu bieten. Eines der wenigen Highlights der ersten Hälfte spulte sich so bereits relativ früh ab und verhalf den Gästen aus St. Magdalena auch zur Führung. Nach Vorarbeit von Florian Krennmayr kam Pascal Dochnal zum Abschluss, ein Verteidiger der Hausherren fälschte diesen höchst-unglücklich ab und ließ seinem eigenen Keeper so keine Chance, den Schuss zu parieren (13.). Insgesamt war es eine chancenarme erste Hälfte mit so gut wie garkeinen Strafraumszenen, auch wenn die Gastgeber etwas mehr vom Spiel hatten, ging es mit einem Rückstand in die Kabinen.

SKM-Defensive nicht zu knacken – Blau-Weiß pocht in Schlussphase auf Ausgleich

Die zweite Hälfte ähnelte sehr dem ersten Durchgang. Weiterhin verteidigten die Gäste sehr hoch, versuchten etwaige Angriffe der technisch-versierten jungen Heimmannschaft bereits in der Entstehung zu vereiteln, was großteils mit Erfolg auch umgesetzt wurde. Inmitten dieser Phase gehörte die gefährlichste Szene den führenden Urfahranern, ein rotzfrecher Weitschuss von Krennmayr, der sah, dass Blau-Weiß-Keeper Radulovic zu weit vor seinem Kasten weilte, konnte von letzterem in höchster Not noch über den Querbalken gelenkt werden. In der Schlussphase der Partie wurden die Hausherren dann immer druckvoller, was auch daran lag, dass der Kondert-Truppe zunehmend die Kraft ausging. Auch wenn in diesen Minuten eine blau-weißer Treffer in der Luft lag und möglicherweise auch verdient gewesen wäre, überstand der SKM auch diese Drangperiode und fuhr einen elementaren Sieg im Abstiegsderby ein.

Kommenden Mittwoch (18:00 Uhr) bekommen die BW Linz Amateure Besuch von der ASKÖ Oedt 1b. St. Magdalena gibt am Samstag seine Visitenkarte beim SK ADmira Linz ab.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Ich denke, dass beiden Mannschaften die Wichtigkeit des Spiels bewusst war, dadurch war es nicht das klasse Spiel mit technisch-hochwertigen Kombinationen. Wir haben sehr kompakt verteidigt und fast nichts zugelassen und gezeigt, dass wir Spiele auch so dreckig gewinnen können. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gewillt ist, vielleicht sogar noch den einen oder anderen Platz gut zu machen. Schade ist, dass die Admira gegen Traun verloren hat. Ich bin aber guter Dinge, dass wenn wir so weitermachen, das Wunder realisierbar ist. Die Mannschaft und das Trainerteam sind ein zusammengeschweißtes Team, welches sich super ergänzt und zusammenarbeitet – daher sind wir auf einem guten Weg."

Die Besten: Thomas Altmann (LV), Maximilian Egger (ZDM), Marko Culjak (IV)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SK St. Magdalena, 0:1 (0:1)

13 Pascal Dochnal 0:1

