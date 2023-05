Blau-Weiß Linz Amateure verlieren zum achten Mal mit einem Tor Unterschied: Oedt 1b bleibt das Maß der Dinge!

Details Donnerstag, 11. Mai 2023 23:06

Am gestrigen Mittwochabend kam es zum großen Duell David gegen Goliath in der Landesliga Ost. Der Spitzenreiter, die ASKÖ Oedt 1b gastierte bei den FC Blau-Weiß Linz Amateuren. Auch wenn die Ausgangslage der beiden Teams eine doch deutliche Sprache sprach, spiegelte sich dies nicht im Endstand wider, am Ende machte einmal mehr ein Tor den Unterschied. Die Linzer schnupperten an einem sensationallem Comeback, konnten dem Tabellenführer am Ende aber doch keine Steine in den Weg legen.

Oedt glänzt mit Effizienz in der Anfangsphase

Die erste Chance des Spiels gehörte überraschenderweise dem Underdog, Mario Kvesa konnte diese aber nicht nützen und verpasste die Führung nur knapp. Was dann folgte, glich schlichtweg einer Machtdemonstration. Nachdem der Favorit die Oberhand für sich gewann, brach Dino Kovacevic den Bann und besorgte nach einem Gestochere im Strafraum die Führung (14.). Es folgten zwei Treffer von Chinonso Eziekwe, einmal per Kopf nach Vorarbeit von Simon Abraham (20.), beim 3:0 konnte der nigerianische Legionär der Oedter einen kapitalen Schnitzer der Hintermannschaft der Hausherren nützen (30.). Folglich flachte die Partie etwas ab, der Halbzeitstand fiel recht deutlich aus.

Kvesa-Doppelpack lässt Blau-Weiß aufleben

In der zweiten Hälfte agierten die Gäste nun noch druckvoller, fanden Chancen en masse vor, präsentierten sich aber etwas zu Leichtsinnig und vergaben immer wieder aus aussichtsreicher Position. Dies hielt eine aufopferungsvoll-kämpfende Linzer Truppe am Leben, auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Kvesa (55.) fungierte nicht als Weckruf für den Tabellenführer. In der Folgephase ging es aber vorerst in ähnlicher Tonart weiter, bis in der Schlussphase zunehmend die Gastgeber völlig überraschend das Kommando übernahmen. Es waren hektische Schlussminuten, auch weil Kvesa nach einem schönen Spielzug einmal mehr zur Stelle war (87.) und die letzten Minuten der Partie nochmal anzündete. Zum Leidwesen der jungen Heimtruppe konnten die Oedter am Ende aber dem Druck standhalten, man musste sich zum achten Mal in dieser Spielzeit mit einem Tor Unterschied geschlagen geben.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfangen die BW Linz Amateure den UFC PIENO Rohrbach-Berg, während die ASKÖ Oedt 1b am selben Tag gegen den SC Ebner-Trans Marchtrenk Heimrecht hat.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Es war zwar schon ein verdienter Sieg für uns, es ist aber trotzdem schade, dass wir nach einer 3:0-Führung am Ende noch zittern mussten. Als Trainer will man immer, dass die Mannschaft unabhängig vom Spielstand konzentriert bleibt, ich war aber selber lange Spieler und weiß, dass das schwierig ist. Das haken wir ab und fokussieren uns jetzt auf Samstag, das wird für uns auch eine sehr wichtige Partie. Ich muss der gegngerischen Mannschaft und deren Trainer auch ein großes Lob aussprechen, sie haben nie aufgegeben."

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – ASKÖ Oedt 1b, 2:3 (0:3)

87 Mario Kvesa 2:3

55 Mario Kvesa 1:3

30 Chinonso Emmanuel Eziekwe 0:3

20 Chinonso Emmanuel Eziekwe 0:2

14 Dino Kovacevic 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei