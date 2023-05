Last-Minute-Treffer beschert ASKÖ Donau Linz den Sieg gegen Neuzeug

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:55

Am Freitagabend empfing der ASKÖ Donau Linz den ATSV Neuzeug im Rahmen der 26. Runde der Landesliga Ost. Die Gastgeber aus Linz befinden sich in der Spätphase der Saison noch voll im Rennen um die vordersten Tabellenplätze, weshalb vor dem Heimspiel gegen Neuzeug ein Sieg das klare Ziel war. Die Gäste aus Neuzeug kämpfen hingegen am anderen Ende der Tabelle um jeden Zähler, nachdem die Konkurrenz aus St.Magdalena zuletzt gut gepunktet hat.

Ileli mit dem späten Treffer in ausgeglichener ersten Hälfte

Die wichtige Bedeutung der Partie konnte man beiden Mannschaften im ersten Durchgang auf dem Spielfeld anerkennen, da beide sehr fokussiert auf das Match wirkten. Die Gastgeber konnten sich zwar ein leichtes Chancenplus gegen die Neuzeuger erarbeiten, allerdings blieb man größtenteils ungefährlich im letzten Drittel. Dies lag auch daran, dass die Schützlinge von Markus Allerstorfer gut dagegenhalten konnten und die Partie ausgeglichen hielten. Allerdings waren es dann die Gäste aus Neuzeug, die kurz vor der Pause noch den ersten Treffer in der Partie erzielen konnten. Nach einer schönen Ballstaffete landete der Ball beim Neuzeuger Routinier Safak Ileli. Dieser schloss mit all seiner Erfahrung in der ersten Minute der Nachspielzeit ab und erzielte somit den Treffer zum 1:0 Halbzeitstand aus Sicht der Gäste.

Donau Linz mit Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit

Nachdem sich das Spiel in der ersten Hälfte noch relativ ausgeglichen gestaltete, übernahmen die Linzer in der zweiten Halbzeit die Oberhand und zeigten ein anderes Gesicht. Die Schützlinge von Trainer Adnan Kaltak brauchten nur fünf Minuten, um die Führung der Neuzeuger auszugleichen. Nach einer schönen Kombination war der Joker Argjend Hyseni zur Stelle und erzielte mit voller Wucht den Treffer zum vorzeitigen Ausgleich. Auch nach dem 1:1 waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft und man konnte sich viele Chancen erarbeiten. Die Gäste aus Neuzeug hielten jedoch lange wacker dagegen und verteidigten den Punkt mit Kampfgeist und Leidenschaft. Kurz vor Schluss durchbrachen die Linzer den Neuzeuger Abwehrblock jedoch noch ein zweites Mal. Diesmal war es Endi Nuhanovic, der den Ball links unten in das gegnerische Tor feuerte und somit in letzter Minute den Heimsieg für Donau Linz sichern konnte.

Kurt Baumgartner, sportlicher Leiter ASKÖ Donau Linz:

"Wir wussten, dass das Spiel gegen Neuzeug heute sicher keine leichte Aufgabe werden würde. Dennoch haben wir Mentalität bewiesen und gehen am Ende des Tages als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Christoph Oberegger, Roman Hintersteiner (beide Donau Linz)

