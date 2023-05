Zweiter Sieg in Folge: SV Traun wappnet sich für entscheidende Wochen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 18:48

Der SV Traun konnte am gestrigen Samstagnachmittag den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf besiegen. Die ASKÖ Schwertberg, in dieser Saison immer wieder vom Verletzungsteufel verfolgt, konnte zwar in der Vorwoche mit einem fulminanten 5:1-Auswärtssieg in Neuzeug ein Ausrufezeichen setzen, zog gestern am Sportplatz in Traun aber wieder knapp den Kürzeren. Beide Teams erwarten nun wegweisende Wochen.

Trauner starten stark: Petrovic trifft erneut

Die Mannen von Markus Erbschwendtner starteten gut in die Partie und nahmen das Heft direkt in die Hand. Spielerisch konnte man bereits in der Anfangsphase mit gefälligem Kombinationsspiel aufzeigen, woraus auch gute Einschussmöglichkeiten resultierten. Nedim Duric und Rene Kober konnten die ersten Gelegenheit jedoch nicht nützen, ehe Stoßstürmer Sasa Petrovic in Minute 32 dann den Bann brach. Der Trauner Stoßstürmer setzte sich nach einem Gestochere im Strafraum durch und schloss eiskalt gegen die Laufrichtung von Schwertberg-Keeper Alexander Ebner ab. Indes kamen die Gäste im ersten Durchgang vor allem über schnelle Gegenangriffe in die gefährliche Zone, die beste Möglichkeit hatte dabei Julian Riedl, dessen Abschluss kurz vor der Pause nur den Querbalken touchierte.

Torchancen bleiben Mangelware in Durchgang zwei

Nach einer nicht gerade ereignislosen ersten Hälfte flachte die Partie nach dem Seitenwechsel etwas ab. Die wohl beste Chance auf das 2:0 und gleichsam die vermeintlich frühe Vorentscheidung hatte abermals Kober, der sich in Spielminute 50 gut durchtanken konnte, das Visier aber erneut nicht gut eingestellt hatte und frei vor Ebner über die Latte schoss. In der Folge plätscherten weitestgehend ereignislose 45 Minuten vor sich hin, die Hausherren verwalteten ihren knappen Vorsprung enorm-fokussiert und hielten Ball und Gegner gut von der Gefahrenzone fern. Auch aus einer Schlussoffensive seitens der Schwertberger sprang nichts heraus, am Ende musste man ohne Punkt auf die Heimreise.

Traun wird am kommenden Mittwoch von der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfangen. Für Schwertberg geht es am kommenden Freitag beim SK St. Magdalena weiter.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir konnten zwar das zweite Tor nicht machen, haben am Ende aber verdient gewonnen aufgrund des Aufwandes, den wir betrieben haben. Jetzt spielen wir am Mittwoch das Nachtragsspiel gegen Viktoria Marchtrenk und sind glücklich, dass wir zweimal hintereinander gewinnen konnten."

Die Besten: Sasa Petrovic (ST), Loic Tenlep (IV)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:0 (1:0)

32 Sasa Petrovic 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei