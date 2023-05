Machtdemonstration im Gipfeltreffen: SU Bad Leonfelden lässt gegen Donau Linz Dampf ab

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 21:59

Die ASKÖ Donau Linz hatte am gestrigen Mittwoch im Nachtragsspiel die Chance, sich mit einem Sieg zum schärfsten Verfolger von Ligakrösus Oedt 1b zu machen. Der amtierende Winterkönig, die SU Bad Leonfelden war zu Gast in Kleinmünchen und machte einer über weite Strecken maßlos überforderten Heimmannschaft einen Strich durch dieses Vorhaben, konnte die Mair-Truppe nach einem unzufriedenstellenden 0:0 gegen St. Florian ordentlich Dampf ablassen und siegte mit 5:2.

Glasklare Verhältnisse

Von einer ausgeglichenen Partie, wie im Vorfeld erwartet, fehlte bereits zu Beginn jede Spur. Die Gäste waren die spielfreudigere Mannschaft und konnten mit einem frühen Doppelschlag die Partie entscheidend zu ihren Gunsten beeinflussen. Erst schlug ein strammer Weitschuss von Michael Brungraber in den Maschen ein (8.), ehe knapp fünf Minuten darauf Leon Ilic nach Vorarbeit von Luvumbu Manuel Vemba einmal mehr seine technische Finesse zur Schau stellte und jenes Attribut auch noch mit Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor vereinen konnte, 2:0 für die Kurstädter. So hatte die Partie früh schon einen vermeintlichen Sieger, der aber keineswegs gewillt war, an dieser Stelle aufzuhören. In Minute 28 köpfte Stefan Celic eine Radouch-Freistoßflanke ins Tor zum 3:0, bevor Donaus Jindrich Rosulek kurz vor der Pause ebenso per Kopf auf 3:1 verkürzen konnte (39.).

Bad Leonfelden schraubt Ergebnis hoch

Vor der Pause hätten die Gäste sogar noch das eine oder andere Tor nachlegen können, Radouch und Vemba konnten ihre Chancen aber nicht nützen. Man erwartete nun nach dem Seitenwechsel eine Reaktion von der Donau, diese blieb aber aus. Die Mair-Schützlinge hatten nach wie vor vollen Zugriff auf die Partie und konnten nach einigen vergebenen Gelegenheiten auch das Ergebnis noch weiter ausbauen. Nach Foul an Radouch im Strafraum vollstreckte Leon Ilic in Minute 69 vom Punkt zum 1:4. Kurz vor Schluss durfte der Führende der Torschützenliste auch nochmal, blieb Radouch nach einem wiederum starken Angriff der Gäste Sieger im 1-gegen-1 mit Donau-Keeper Nino Bresnig (86.). In der Nachspielzeit bekamen die Hausherren dann auch noch einen Elfmeter zugesprochen, den Rosulek im zweiten Anlauf zum 2:5-Endstand verwerten konnte (92.).

Das nächste Mal ist die ASKÖ Donau Linz am 21.05.2023 gefordert, wenn man beim SV HAKA Traun antritt. Bad Leonfelden empfängt schon am Sonntag die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Das war eine überragende Leistung von meiner Mannschaft. Wir haben bis auf zwei-drei Flanken in der Defensive nichts zugelassen und offensiv wunderschönen Fußball gezeigt."

Die Besten: Michael Brungraber (ZM), Leon Ilic (RM), Milan Nitriansky (IV)

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – SU Vortuna Bad Leonfelden, 2:5 (1:3)

92 Jindrich Rosulek 2:5

86 David Radouch 1:5

69 Leon Ilic 1:4

39 Jindrich Rosulek 1:3

28 Stefan Celic 0:3

13 Leon Ilic 0:2

8 Michael Brungraber 0:1

