Reife Leistung: SC Marchtrenk kehrt auf die Siegerstraße zurück

Nachdem man in zwei kräftezehrenden Topspielen nicht das Punktemaximum herausholen konnte, war es am gestrigen Feiertag wieder so weit und der SC Marchtrenk kehrte zurück auf die Siegerstraße. Gegner der Kensy-Truppe war mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen definitiv keine leichte Aufgabe, konnte sich die Wahlmüller-Elf im Frühjahr immer mehr stabilisieren, tut sich aber nach wie vor gegen das Spitzenfeld der Liga enorm schwer.

Frühe Treffer spielen Hausherren in die Karten

Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Ligaprimus Oedt sahen die Zuschauer einen von Beginn an enorm-engagiert auftretenden SC Marchtrenk, der prompt auch in Führung gehen konnte. Tihomir Zivkovic zeichnete aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Adama Traore dafür verantwortlich (7.). Infolgedessen waren es aber keineswegs klare Kräfteverhältnisse, weil die Sängerknaben sich mit guten Standards und Kontern zu wehren wussten, in dieser Phase des Spiels, in der der SC am vulnerabelsten wirkte, aber jene Gelegenheiten fahrlässig ausließ. So folgte in Minute 23 dann das 2:0 für die Kensy-Schützlinge durch Christoph Roitner, der nach Vorarbeit von Antonio Tikvic gut in die Tiefe starten und einschieben konnte. Folglich konnten sich die Heimischen in der Defensive wieder stabilisieren, im Angriffsspiel ließ man gleichsam etliche gute Vorstöße und Einschussmöglichkeiten ungenützt.

Marchtrenk gelingt frühe Entscheidung

Was man in den Minuten vor dem Pausenpfiff nicht ganz so gut umsetzen konnte, und zwar die Verwertung guter Gelegenheiten, machte man prompt nach dem Seitenwechsel wieder gut. Nur knapp 60 Sekunden gespielt, die Protagonisten des ersten Treffers wieder im Zusammenspiel, Zivkovic legte mit der Ferse in den Rückraum und Traore vollstreckte eiskalt zum 3:0. Auch wenn man nun noch einen Tick befreiter aufspielen konnte, mangelte es in der restlichen zweiten Hälfte im Offensivspiel an der nötigen Kaltschnäutzigkeit, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Am Ende blieb es beim 3:0 für den SC Marchtrenk.

Am kommenden Samstag trifft der SC Marchtrenk auf die SU Vortuna Bad Leonfelden, die St. Florian/Niederneuk. spielt tags zuvor gegen den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchrenk):

„Wir wollten nach der Niederlage gegen Oedt unbedingt gewinnen und so ist die Mannschaft auch aufgetreten. Wir hätten in der zweiten Halbzeit zwar noch einige gute Chancen gehabt, wenn du 3:0 gewinnst musst du aber zufrieden sein. Ich muss die ganze Mannschaft loben, alle haben nach vorne und nach hinten gearbeitet. Jeder wollte Tore schießen und gewinnen, das war eine Top-Mannschaftsleistung."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 3:0 (2:0)

46 Adama Moustapha Traore 3:0

23 Christoph Roitner 2:0

7 Tihomir Zivkovic 1:0

