ASKÖ Oedt 1b bleibt mit dem Sieg gegen Neuzeug auf Meisterkurs, aber die Zukunft ist dennoch ungewiss

Details Samstag, 20. Mai 2023 11:47

Im Rahmen der 27. Runde der Landesliga Ost duellierten sich am gestrigen Freitagabend der ATSV Neuzeug und die ASKÖ Oedt 1b. Für die Gastgeber aus Neuzeug gilt es im Moment, um jeden Zähler zu kämpfen im Kampf gegen die drohenden Abstiegsränge der Liga. Die Gäste aus Oedt marschieren hingegen souverän auf die Meisterschaft zu, auch wenn noch unklar ist, wie es danach für die Mannschaft von Kurt Russ weitergehen wird.

Neuzeug geht in Führung und Oedt mit Chancenwucher

Die Gäste aus Oedt waren die spielbestimmende Mannschaft in der Anfangsphase und man konnte sich zahlreiche Gelegenheiten in der Offensive erarbeiten. Tore konnte man jedoch noch keine erzielen, da man die Effizienz im Abschluss lange vermissen ließ. Die fahrlässige Chancenverwertung der Gäste machten sich dann die Neuzeuger zunutze und der Routinier Safak Ileli erzielte in der 24. Spielminute den Führungstreffer für die Allerstorfer-Elf. Die Neuzeuger konnten die Führung auch bis kurz vor der Halbzeitpause verwalten, allerdings zeigten die Gäste aus Oedt dann doch ihre individuelle Klasse. Simon Abraham zirkelte das runde Leder in der 41. Spielminute per Freistoß in die Maschen zum vorzeitigem Ausgleich, mit dem man dann auch in die Halbzeitpause ging.

Kukec mit Hattrick nach Einwechslung

Zur zweiten Halbzeit sollte sich der Spielverlauf dann jedoch zu Gunsten der Gäste ändern. Mit der Einwechslung von Davor Kukec zeigte Kurt Russ ein goldenes Händchen. Dieser erzielte in der 68. Spielminute direkt den Treffer zur 2:1 Führung für die Gäste, nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung. Zehn Minuten später gelang ihm dann gleich der nächste Treffer und er konnte auf 3:1 erhöhen. Die Neuzeuger spielten trotz der Rückschläge allerdings weiterhin nach vorne und man konnte die Gäste fordern, aber am Ende des Tages nicht mit der individuellen Klasse mithalten. Kukec war in der 85. Spielminute dann nämlich noch ein drittes Mal zur Stelle und er erzielte das 4:1 für die Gäste.

Enengl mit dem Anschlusstreffer und Landesliga-Debüt für Gruber

Doch auch nach dem 1:4 gaben die Neuzeuger nicht auf. In der 85. Spielminute feierte das Neuzeuger Urgestein Philipp Gruber sein Debüt in der Landesliga Ost und kurz danach fiel dann auch noch der Anschlusstreffer. Sebastian Enengl, der ebenfalls als Joker ins Spiel kam, konnte kurz nach Grubers Einwechslung noch den Treffer zum 2:4 Endstand aus Sicht der Gäste erzielen.

Kurt Russ, Trainer ASKÖ Oedt 1b:

"Das Spiel heute war definitiv kein leichtes, da wir vor dem Tor unsere Probleme hatten. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaftsleistung und wir wollen natürlich jede Woche gewinnen. Wie es dann nach der Saison weitergeht, kann ich leider auch nicht sicher sagen - für mich zählt momentan nur die Gegenwart."

Die Besten: Davor Kukec (Oedt)

