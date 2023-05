SK Admira Linz besiegt Rohrbach mit Lucky Punch

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:07

Im Rahmen der 27. Runde der Landesliga Ost empfing der UFC PIENO Rohrbach-Berg den SK ADmira Linz am vergangenen Samstagnachmittag. Die Gastgeber aus Rohrbach mussten zuletzt eine bittere Pleite gegen die Blau Weiß Linz Amateure hinnehmen, bei der man eine 1:0 Führung hergab und auch beim Nachtragsspiel gegen Ulrich zog man unter der Woche den Kürzeren. Auch die Gäste aus Linz gaben zuletzt unfreiwillig Punkte an den SK St.Magdalena ab, nachdem man nicht über ein 2:2 hinauskam. Für beide galt es also, nach den zuletzt unzufriedenstellenden Ergebnissen eine Reaktion zu zeigen.

Rohrbach mit müden Beinen, Admira ohne Kreativität

Jene Reaktion beider Mannschaften ließ allerdings ein wenig auf sich warten. Denen Rohrbachern merkte man durchaus an, dass man nur 2 Tage Pause zur Regeneration hatte seit dem Nachtragsspiel gegen St.Ulrich. Diese vermeintliche Müdigkeit konnten die Gäste zunächst allerdings nicht zu ihren Gunsten nutzen. Durch die passive Spielweise der Gäste kamen die vermeintlich müden Rohrbacher dennoch in die Partie und konnten in der 24. Minute auch den Führungstreffer erzielen. Jan Mittermayr wurde nicht genug unter Druck gesetzt, zog mit dem Ball ins Zentrum und zog aus gut 25 Metern Torentfernung ab. Sein Schuss fand den Weg in die Maschen und er brachte die Hausherren somit in Front. Danach blieb das Spiel relativ ereignisarm und Rohrbach konnte mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen.

Gäste profitieren von Torwartfehler und kommen zurück ins Spiel

In der Halbzeitpause schien der Admira-Coach Stefan Kuranda die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Spieler agierten in der zweiten Halbzeit wesentlich besser. In der 55. Spielminute avancierte der Rohrbacher Keeper Clemens Harringer zum Unglücksraben, nachdem er den Ball nach einem Schuss vor die Füße von Richard Kandler fallen ließ, der nicht lange fackelte und den Ball in die Maschen zum Ausgleich für die Admira beförderte. Danach plätscherte die Partie wieder vor sich hin und Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Als alles auf eine Punkteteilung hindeutete, konnten die Linzer noch den Lucky Punch erzielen. Maximilian Schobesberger staubte nach einem Freistoß ab und erzielte in der 90. Minute den Lucky Punch zum 2:1 Führungstreffer für die Admira, bei dem es dann auch blieb.

Stefan Kuranda, Trainer SK Admira Linz:

"Die Partie war heute wirklich sehr zäh, da auf beiden Seiten nicht viel nach vorne gegangen ist. Heute gingen wir zwar als Sieger vom Feld, aber ich sehe da sehr viel Luft nach oben bei uns."

Die Besten: Tim Edelmüller, Maxmilian Schobesberger (beide Admira Linz)

