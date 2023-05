Nesimovic-Doppelpack! USV St. Ulrich prolongiert erstaunliche Serien

Details Montag, 22. Mai 2023 16:43

Der USV St. Ulrich ist in dieser Spielzeit einfach eine Macht: Nach dem 25. Spieltag lacht man von Tabellenplatz drei und ist zudem seit Anfang Oktober letzten Jahres ungeschlagen. Am gestrigen Sonntag prolongierte die Milot-Truppe eine weitere Serie und blieb auch im 13. Heimspiel der Saison nicht nur ungeschlagen, sonder fuhr dank eines Doppelschlags von Arslan Nesimovic einen weiteren vollen Erfolg gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure ein.

Mitterbauer hält Strafstoß

Die erste Halbzeit der Partie, ein Sinnbild für die aktuellen Situationen, in denen die Teams gerade sind: Eine enorm-motivierte Ulricher Truppe ging verdient früh in Führung durch einen Treffer von Arslan Nesimovic, der nach gescheitertem Klärversuch der Linzer Hintermannschaft einschießen durfte (9.), während der Tabellenletzte einmal mehr trotz hohem Maß an Laufbereitschaft und Engagement das nötige Quäntchen Glück misste. Der Gegentreffer fungierte als Weckruf für fortan etwas wachere Gäste, die auch infolge des ersten Angriffs einen vemeintlichen Handelfmeter zugesprochen bekamen. Dabei wuchs Alexander Mitterbauer jedoch über sich hinaus und hielt den von Mario Kvesa getretenen Strafstoß ganz stark. Davon nicht sonderlich beirrt, machte die junge Jagodic-Truppe dort weiter, wo man bereits Augenblicke zuvor angesetzt hatte, fuhr einen guten Angriff nach dem anderen, war aber dennoch die Mannschaft, die den nächsten Anstoß ausführen durfte. Wieder war Serientäter Nesimovic zur Stelle, der von Sebastian Wimmer in Szene gesetzt werden und eiskalt verwerten konnte (27.).

Anschlusstreffer bringt Hoffnung

Die restliche erste Hälfte gestaltete sich dann eher unspektakulär, hatten die Linzer vor dem 2:0 etwas mehr vom Spiel, konnten sich die Hausherren fortan stabilisieren, führten so verdient zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel schwanden dann von Minute zu Minute die Kräfte bei den Hausherren – immerhin war man im Gegensatz zum Gegner bereits zum dritten Mal binnen Wochenfrist gefordert. So übernahmen die Gäste aus der Landeshauptstadt wieder das Kommando und drückten auf den Anschlusstreffer, der spät aber doch kommen sollte. Nach einem Eckball köpfte der aufgerückte Stefan Milojevic zum 1:2 ein (77.). Dies sorgte nochmal für einen Motivationsschub bei den Schützlingen von Svetislav Jagodic, trotz großem Aufbäumen blieb der Ausgleich jedoch aus.

Der USV St. Ulrich ist am Freitag (19:30 Uhr) beim SK ADmira Linz zu Gast. Die FC Blau-Weiß Linz Amateure treten das nächste Mal in zwei Wochen, am 02.06.2023, bei der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk an.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Wir konnten das knappe Ergebnis wieder über die Zeit bringen, auch wenn Blau-Weiß in der zweiten Halbzeit sehr dominant war. Aufgrund der ersten Hälfte haben wir das Spiel aber trotzdem verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:1 (2:0)

77 Stefan Milojevic 2:1

27 Arslan Nesimovic 2:0

9 Arslan Nesimovic 1:0

