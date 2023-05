Knapper Erfolg nach drei-Tore-Führung: SV Traun biegt Donau Linz

Details Montag, 22. Mai 2023 18:16

Am gestrigen Sonntagvormittag ging die Partie zwischen dem SV Traun und der ASKÖ Donau Linz von der Bühne. Jenes Aufeinandertreffen gab es aufgrund der 1. Runde im Cup zuvor schon zwei Mal in dieser Saison, beide Male mit positivem Ausgang für die Kleinmünchner. Diesmal bekamen die Schützlinge von Markus Erbschwendtner aber ihre Revanche, siegte man vor allem dank einer herausragenden Anfangsphase am Ende mit 3:2.

Donau verschläft Anfangsphase komplett

Was der SV Traun in den ersten zwanzig Minuten auf den Platz brachte, war schlichtweg überragend. Man trug fast im Minutentakt gute Vorstöße vor, womit ein noch scheinbar schlafender Kontrahent völlig überfordert wirkte. Etwas Glück hatte man beim Dosenöffner für eine kommende 3:0-Führung aber dennoch. Donaus Fabian Unterrainer lenkte die Kugel ins eigene Tor (6.) und verhalf dem Gegner somit zum frühen 1:0. Davon beflügelt, wusste man jene Drangperiode effektiv zu nutzen, Nedim Duric (11.) und Tunahan Furuncu (22.) stellten besagten komfortablen Vorsprung her.

Hausherren noch nicht in Sicherheit

Infolgedessen wiegte man sich in Sicherheit und schaltete einen Gang runter, was sich prompt rächte. Die Donau hatte sich noch nicht aufgegeben, nur sieben Minuten nach dem 3:0 eröffnete Youngstar Argjend Hyseni die Aufholjagd und sorgte gleichsam für erneute Spannung, weil nun die Gäste am Drücker waren. Kurz vor der Pause wurden die Gastgeber erneut bestraft, diesmal hieß der Unglücksrabe Loic Tenlep Tenlep – unfreiwillig verkürzte Trauns Innenverteidiger auf 3:2 (41.). Im zweiten Durchgang war das Momentum nun auf Seiten der Kleinmünchner. Nach der Pause konnten sich die Mannen von Markus Erbschwendtner jedoch über den Kampf stabilisieren und konnten eine lange bereits gewonnen-geglaubte Partie geradenoch siegreich gestalten.

Kommende Woche tritt der SV HAKA Traun bei der ASKÖ Oedt 1b an (Samstag, 17:00 Uhr), bereits drei Tage vorher genießt Donau Linz Heimrecht gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV Traun):

„Schlussendlich bin ich richtig stolz auf unsere Jungs. Sie haben bis zum Ende gekämpft und gezeigt was als Team alles möglich ist. Aufgrund der vielen Chancen die wir heute hatten, sind die drei Punkte hochverdient!"

Der Beste: Andreas Samcevic

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – ASKÖ Donau Linz, 3:2 (3:2)

41 Eigentor durch Loic Barthelemy Tenlep Tenlep 3:2

29 Argjend Hyseni 3:1

22 Tunahan Furuncu 3:0

11 Nedim Duric 2:0

6 Eigentor durch Fabian Unterrainer 1:0

