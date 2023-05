ATSV Neuzeug fährt gegen St. Florian wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf ein

Details Samstag, 27. Mai 2023 09:34

Am gestrigen Freitagabend empfing die SPG TTI St.Florian/Niederneukirchen den ATSV Neuzeug im Rahmen der 28. Runde der Landesliga Ost. Die Gastgeber aus St.Florian befanden sich im Vorfeld der Partie auf dem gesicherten 10. Platz der Tabelle, bei dem sie mit 31 Zählern auch nicht mehr in Richtung Konkurrenz blicken mussten. Für Neuzeug stand gestern hingegen einiges auf dem Spiel, da der Vorsprung auf den Relegationsplatz in den letzten Wochen auf einen mickrigen Zähler geschmolzen ist und man natürlich die Klasse halten möchte.

Neuzeug tritt selbstbewusst auf und belohnt sich kurz vor dem Halbzeitpfiff

Eine mögliche Nervosität durch den Abstiegskampf konnte man den Neuzeugern zu Beginn der Partie nicht anmerken. Die Schützlinge von Trainer Markus Allerstorfer traten sehr selbstbewusst auf und konnten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitestgehend dominieren. Felix Gerstmayr hatte in der ersten Halbzeit die erste aussichtsreiche Torchance für die Gäste, allerdings scheiterte sein Torschuss an der Querlatte. Doch die Neuzeuger konnten weiterhin Akzente in der Offensive setzen und man konnte sich kurz vor der Halbzeitpause belohnen. In der 43. Spielminute war der Routinier Safak Ileli zur Stelle und erzielte den wichtigen 1:0 Führungstreffer für die Gäste, mit dem es dann auch in die Halbzeitpause ging.

Kampfgeist, Krämpfe und Tore in der zweiten Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte fanden die Gastgeber aus St.Florian kaum einen Weg durch den Neuzeuger Abwehrriegel. Die Schützlinge von Allerstorfer nahmen den Abstiegskampf zu 100% an und marschierten unermüdlich. Doch der Kampfgeist der Neuzeuger hatte auch physische Grenzen. In der 63. Spielminute musste Thomas Popp das Spielfeld angeschlagen verlassen und nur sechs Minuten später musste der Neuzeuger Innenverteidiger Danijel Dragosavljevic das Spielfeld wegen Krämpfen verlassen. Der für ihn eingewechselte Sebastian Enengl erwies sich dann als Goldgriff. In der 74. Spielminute gelang dem Neuzeuger Joker der wichtige Treffer zur 2:0 Führung. Kurz danach hätte Enengl gar auf 3:0 erhöhen können, doch er agierte zu hastig im Abschluss. In der Schlussphase wurde die Partie dann noch einmal enger und St.Florian wollte unbedingt den Anschlusstreffer erzielen. Dieser gelang denen Hausherren dann in der 95. Spielminute, als sie einen Strafstoß zugesprochen bekommen haben. Feichtner übernahm die Verantwortung und verwertete den Elfmeter erfolgreich zum 1:2 Anschlusstreffer, doch danach war Schluss und die Neuzeuger konnten mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:

"Die Jungs haben heute gezeigt, dass sie unbedingt in der Liga bleiben wollen und wir konnten unser Ziel erreichen. Summa Summarum gehen wir heute definitiv als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

