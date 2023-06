Zweites "Wunder von St. Magdalena" bahnt sich an: Egger-Kopfballtor beschert SKM Relegation!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:19

Wer hätte am Anfang dieser Rückrunde gedacht, dass der SK St. Magdalena einmal mehr den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Die Truppe von Harald Kondert hat es aber wieder geschafft, zumindest den direkten Abstieg zu verhindern. Man hatte vor der letzten Runde die Fäden selbst in der Hand und musste im Gastspiel bei der SPG St. Florian/Niederneukirchen lange zittern, bis man letztlich durch einen Standard in Führung ging. Man wird nun voraussichtlich in der Relegation auf den SV Garsten, den Vizemeister der Bezirksliga Ost, treffen und in weiteren 180 Minuten um den Klassenerhalt kämpfen.

Kampfbetonte erste Hälfte

Die erste Hälfte gestaltete sich etwas zäh. Eine beherzt-auftretende Heimmannschaft machte trotz der Tatsache, dass man bereits seit langem den Klassenerhalt fixiert hatte nicht den Anschein, einer um Leben und Tod kämpfenden Urfahraner Truppe den Klassenerhalt auf dem Silbertablett servieren zu wollen. So tat sich besonders zweitere Mannschaft schwer unter Druck und Nervösität entscheidende Akzente zu setzen, tat man sich auch im Defensivverhalten etwas schwer mit dem verhältnismäßig großen Platz in St. Florian. So neutralisierten sich die Teams über weite Strecken der ersten Hälfte, die Partie spielte sich großteils im Mittelfeld ab.

Blau-Weiß führt: Magdalena unter Zugzwang

Auch nach dem Seitenwechsel gelang auf beiden Seiten nicht wirklich viel, der SKM war aber unter Druck, da zu diesem Zeitpunkt die um den Relegationsplatz konkurierenden Blau-Weiß Linz Amateure gegen Putzleinsdorf führten. Ab Minute 60 veränderte man dann die taktische Grundausrichtung, wurde offensiver, misste aber dennoch die zündenden Ideen im vorderen Drittel. Das man Abstiegskampf kann, bewies man letztlich in Spielminute 77, als nach einem Eckball von Florian Wagner Maximilian Egger hochstieg und zum vielumjubelten 1:0 einköpfte – ausgerechnet eine Standardsituation brachte einen bislang ideenlosen SKM in Führung. Von den Schultern der Urfahraner fiel nach Abpfiff eine große Last, hatte man es wieder einmal geschafft, einen schwarzen Tag zumindest zu verschieben.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Jetzt haben wir das geschafft, was uns zu Beginn der Frühjahrssaison keiner zugetraut hätte und zumindest die Relegation erreicht. Wir konnten in der Rückrunde zwanzig Punkte holen und haben immer noch keinen Heimsieg. Ich habe auch schon überlegt, bei Garsten – gegen die wir wahrscheinlich Relegation spielen – zu fragen, ob wir zwei Mal auswärts spielen können. Auf jeden Fall kommen jetzt zwei Bonusspiele, da heißt es fokussiert sein und die Fitness hochhalten nach diesen anstrengenden Wochen. Wir müssen schauen, den Rückenwind weiterhin zu nützen und können so das nächste Wunder realisieren. Falls wir das schaffen, sollten wir die nächste Saison etwas ruhiger gestalten."

Der Beste: Marko Culjak (IV), Florian Krennmayr bzw. Pauschallob

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – SK St. Magdalena, 0:1 (0:0)

77 Maximilian Egger 0:1

